海科館花枝媽媽產卵 拍水增溶氧清卵膜展現母性光輝

國立海科館特展廳的花枝媽媽最近產卵了，晶透可愛的花枝卵吸引許多參觀民眾目光，產學交流組博士蓋玉軒說，許多人或許不知，花枝媽媽產卵後，會在卵叢附近照顧花枝卵，隨時製造水流增加溶氧及清潔卵膜，再漸漸衰弱死亡。在母親節前夕，也展現母性的光輝。

海科館表示，特展廳「海洋嘉年華II-生存之道」之特展，可以參觀許多海洋生物為生存與延續物種身懷絕技與各自具有不同的生存技能與本領，如變性、變態、擬態、共生等，同時為了世代交替許多海洋生物展開了生存變化的模式。

最近在這項特展中具有擬態的花枝媽媽產卵了，晶透可愛的花枝卵吸引許多參觀者目光，展缸也充滿了生命即將誕生的喜悅。

海科館產學交流組博士蓋玉軒說，許多台灣北部沿近海的花枝媽媽會在春末夏初的時候產卵，在繁殖季節期間會多次產卵，而其一生只產卵一季，產卵後會在卵叢附近照顧花枝卵，並會隨時製造水流增加溶氧及清潔卵膜，而當繁殖季節過後花枝媽媽就會漸漸衰弱而走向生命尾端，這也印證天下物種皆有其母性光輝的一面。

主題館3樓第二特展廳展出的「海有個鳥地方-北部濱海鳥類」，也有不同的鳥所生出大大小小不同的蛋，而蛋與卵都是孵育生命與族群的延續，從生物的養育過程中不難看出萬物在呵護與照護小生命時所展現的行為均有令人動容的母愛與父愛。海科館今明兩天提供所有女性免費參觀海科館主題館與雙特展的優惠。