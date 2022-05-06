來趟迷人的南歐之旅！SABON呈現水果香氛，加碼仙女瓶

還是無法自由出國的現在，來趟南歐之旅吧！SABON帶領大家踏入南歐市集中，以水果芬芳呈現出南歐的自然悠閒一面，2022年4月，SABON打造出「南歐水果市集」，推出限量「繽紛野梨系列」香氣，結合經典的「西西里柑橘」、「香蘋薰衣草」，用香味趕走煩悶；另外還加碼推出植萃保濕噴霧，為肌膚持續保濕，打造出完美膚質。

南歐涵蓋著法國、西班牙與葡萄牙等，也是地中海沿岸，而南歐市集中的浪漫水果香氣，以及多樣化的植物香氛，加上大膽視覺，總是給人一種悠閒的度假感。全新限量香氛繽紛野梨，前調以檸檬與佛手柑，襯出青梨的甜美，中調有著小蒼蘭、梨與蘋果的美好，最後的麝香調和的花香與果香。另外兩款常態香氛，包括果香調的西西里柑橘、恬靜感的香蘋薰衣草，以不同風味感受南歐的美好。

繽紛野梨共有六款單品，包括沐浴油、身體磨砂膏、絲綢身體乳液、宣言香水、護手霜、薰香組，還搭配有西班牙與葡萄牙特有的花磚藝術，詮釋出繽紛活力，另外也有搭配西西里柑橘、香蘋薰衣草的多樣化組合，打造出三部曲禮盒，為煩悶的時候，捎來明亮與快樂氣氛。