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一秒到北極！ 沉浸式體驗《Eisbär 碧兒的奇幻旅程》概念發表

聯合新聞網 / 有你共創_有設計 uDesign
(左起)聯合數位文創陳文娜總監、夢想動畫李走狗及林崇仁、双融域股份有限公司總經理 周琍敏、文化內容策進院副院長 張文櫻、嚴選娛樂顏卉婕導演、新生代療癒系歌手Maura漫、Yellow Box Studios 何國杰。 圖/聯合數位文創
(左起)聯合數位文創陳文娜總監、夢想動畫李走狗及林崇仁、双融域股份有限公司總經理 周琍敏、文化內容策進院副院長 張文櫻、嚴選娛樂顏卉婕導演、新生代療癒系歌手Maura漫、Yellow Box Studios 何國杰。 圖/聯合數位文創

結合頂尖動畫、音樂、電影製作團隊所創作的「Eisbär 碧兒的奇幻旅程」原型概念影片暨沉浸式體驗特展，於5/6(五)在現實與虛幻全台首創5G+4K 全沉浸展演場域「双融域 AMBI SPACE ONE (台北101五樓)」首發表．台灣電影團隊『嚴選娛樂』精心打造的原型概念影片暨沉浸式體驗特展，透過五面沉浸投影強化五感體驗、邀您一起關注地球暖化議題，同步展示了『暴雪虐襲、冰川瓦解、極光傳說、深海危機、野火之森』五大沉浸場景，活動期間開放『免費體驗』、期待用最平易近人的方式，呈現地球目前正面臨的危機，於5/7(六)-5/8(日)期間，現正開放免費報名體驗中。

「Eisbär 碧兒的奇幻旅程」以一隻因冰川崩解意外與家人失散的北極熊『碧兒』做為主角，從他的冒險故事裡，埋入更深層的訊息，讓大家去挖掘、討論及深思，如果北極熊被迫離開家園，是不是終有一天，人類也會因為冰川融解，海平面上升淹沒陸地，進而失去自己原先居住的地方呢？』導演 顏卉婕因近年經歷了氣侯變遷影響及新冠病毒肆虐等現況，讓她思考是否利用未來內容及VR技術進行創作，能夠讓觀眾利用平台及技術能親身體驗環境變遷的生物面臨困境之現況。

文化內容策進院張文櫻副院長致詞時提到，很驚艷顏導演可以結合社會與環保、教育議題，並持續有新的突破．台灣很多業者不管是科技、文化內容界等，都持續想要投入產業，我們也希望能繼續經營此共創圈，在交流與媒合上、讓大家可以在平台上找到適合的夥伴．顏卉婕導演於分享時提到，非常感謝文化部大力支持與文策院的攜手同行，啟動了許多課程讓「Eisbär 碧兒的奇幻旅程」能慢慢成形，希望藉由此作品讓大家重視居住的環境，也在今年原型影片完成後，在接下來的時間繼續努力、完成VR 2.0的正式版本，期待明年能在國際上有些成績．

新生代歌手Maura漫(左)與金曲配樂大師何國杰首度同台演出。 圖／聯合數位文創提供
新生代歌手Maura漫(左)與金曲配樂大師何國杰首度同台演出。 圖／聯合數位文創提供

於發表會中，嚴選娛樂也邀請到製作團隊包含前⽪克斯動畫《靈魂急轉彎》技術美術及《汽⾞總動員》分鏡設計師，與《賽德克·巴萊》⾦⾺獎最佳原創電影⾳樂配樂團隊及新加坡《瘋狂亞洲富豪》⾳效設計、夢想動畫等共同參與製作，並邀請此次動畫配樂大師，也是知名唱片製作人何國杰老師、與新生代療癒系歌手Maura漫擔任開場演出，為活動揭開序幕．

環保議題已是全球共識，綠色製程也是許多台灣品牌製造的重點考量之一，強調從生產到通路、以環保為主軸減少對地球的汙染。為呼應此次概念影片發表，募集到許多的台灣品牌共相盛舉，如重視環保的《生活飲料》、《海邊走走》與《百夫長Centurion》，期能與消費者一同貫徹友善地球之議題。

圖／聯合數位文創提供
圖／聯合數位文創提供

用簡單的故事，用心打磨影片中的細節，希望能夠帶給觀眾前往北極、身歷其境的感受地球真實存在的危機，5/7(六)-5/8(日)活動期間，開放免費體驗。

北極熊 動畫

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