IWC推MERCEDES-AMG F1車隊官方時計 經典綠全面加持

2022年度的F1一級方程式賽車即將在台灣時間5月9日（一）邁向第五站的邁阿密大獎賽（Miami Grand Prix），身為Mercedes-AMG馬石油F1車隊重要合作夥伴的瑞士萬國表（IWC）也於大賽前夕推出了與車隊聯名的飛行員系列計時腕表41「Mercedes-AMG馬石油Formula OneTM車隊」特別版，要為車隊獻上祝福、謹祝旗開得勝。

兩造從2013年開始合作至今，堂堂邁向十年紀。IWC的總裁Christoph Grainger-Herr表示，高級腕表與賽車都和精準、精湛工藝和性能工程習習相關，但真正決定優秀與卓越的分野，則在於人為因素的熱情、愛與奉獻精神。「這個概念完美說明了我們與Mercedes-AMG馬石油F1車隊的長期合作夥伴關係，為了慶祝這項合作，我們在邁阿密推出全新車隊時計。」

型號IW388108的這枚特殊款式，採用堅硬、輕量化的五級鈦金屬打造表殼，同時內在動力則由具有導柱輪結構的69385自動上鍊計時機芯所提供，同時小秒針並具備暫停功能。表款將使用結合快拆結構的綠色橡膠表帶，同時41毫米的面盤中也具備同色的夜光塗料並使用在小時刻度、指針與時標之上。表款為常規生產，唯僅在iwc.com上販售。