信徒必收！ 白沙屯媽祖X白爛貓造型悠遊卡一起追女神
台灣五月最大宗教盛事白沙屯媽祖進香將於5月20日凌晨起駕，被譽為「最有個性媽祖」的白沙屯媽祖今年聯手「白爛浮誇個性」LINE原創貼圖霸主白爛貓推出「白沙屯媽祖X白爛貓公仔造型悠遊卡」，圓滾滾的胖橘貓白爛貓貪吃、搞怪、講話超直白的人設深受群眾喜愛，這次化身為白沙屯勇腳信徒，圓滾趣味的形象搭配香燈腳勇字戰甲經典打扮，造型十分討喜。
白沙屯媽祖進香為國家重要民俗無形文化資產，2013年入選內政部「台灣宗教百景」之一，白沙屯媽祖鑾轎使用粉紅色頂轎，因路線飄忽不定，且都要急行軍，因此被信眾們稱之為粉紅超跑，也因白沙屯進香沒有固定路線，多次於進香期間發生不可思議的神蹟或感人事蹟，每年總會引來數萬名信徒跟隨，聲勢浩大，熱鬧非凡。
高雄起家的鑫羿文創，發揮創意巧妙結合「白沙屯媽祖X白爛貓公仔造型悠遊卡」，白爛貓化身香燈腳信徒，手持勇字旗陪伴信徒一起追女神，超卡哇伊造型相當療癒，同時擁有悠遊卡功能，預估推出會吸引許多粉絲收藏，而且每個造型卡都至白沙屯拱天宮過香爐，為信眾及爛粉祈福保平安。
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