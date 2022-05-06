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潤娥仙女肌讓人好羨慕！4步驟加秘密武器散發女神光芒

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
潤娥打造仙女肌的秘訣曝光。圖／雅詩蘭黛提供
潤娥打造仙女肌的秘訣曝光。圖／雅詩蘭黛提供

即將步入32歲的人氣韓星潤娥，擁有著仙女般的肌膚，隨時散發光芒，讓人好羨慕，而她保養的秘訣，除了飲食控制、運動外，維持肌膚穩定與保濕度更是重點，身為雅詩蘭黛亞太區代言人的潤娥，已經搶先使用全新升級的雅詩蘭黛微分子肌底原生露，透過保養四步驟，就能讓肌膚散發出女神般的光芒。

潤娥在使用雅詩蘭黛微分子肌底原生露時，採用化妝棉濕敷的方式，第一步先將原生露沾濕化妝綿，第二步敷在需要重點保濕的雙頰、額頭，第三步輕輕拍打臉部加速吸收，第四步就能感受肌膚迅速保濕，散發出光芒。

2022年，雅詩蘭黛全面升級微分子肌底原生露、微分子肌底原生露 櫻花輕盈版，加強補水與穩定膚況，除了原有的「微酵科技」外，更加入獨家「後生元12+」，後生元是益生菌發酵的營養代謝物，可以舒緩肌膚乾燥，升級版的原生露有效封存高濃度活性益生菌，讓肌膚可以迅速吸收。

微分子肌底原生露並新加入光果甘草精萃，能打造防禦力，以及2D強效玻尿酸，有效加強保濕效果；微分子肌底原生露 櫻花輕盈版除了原本櫻花發酵美顏精華，還新加入雙藻複合物，能夠淡化瑕疵，也很適合每天配戴口罩後使用。

雅詩蘭黛微分子肌底原生露 櫻花輕盈版／200ml／4,000元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛微分子肌底原生露 櫻花輕盈版／200ml／4,000元。圖／雅詩蘭黛提供
潤娥使用雅詩蘭黛微分子肌底原生露，養出好肌膚。圖／雅詩蘭黛提供
潤娥使用雅詩蘭黛微分子肌底原生露，養出好肌膚。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛微分子肌底原生露／200ml／4,000元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛微分子肌底原生露／200ml／4,000元。圖／雅詩蘭黛提供
潤娥是雅詩蘭黛亞太區代言人。圖／雅詩蘭黛提供
潤娥是雅詩蘭黛亞太區代言人。圖／雅詩蘭黛提供

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