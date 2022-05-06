快訊

扯！新北某國小老師遭爆瞞確診 赴朋友家打麻將喝酒跑攤

PLG／籃壇疫情燒不停！勇士總教練許晉哲確診 無奈曝單純行程

北漂生確診居隔求助無門 陳時中：學生應自己照顧自己

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香奈兒2022/23 Cruise度假系列大秀 活力神遊蒙地卡羅

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
香奈兒（CHANEL）昨日甫發表2022/23 Cruise度假系列大秀，並以蒙地卡羅為靈感，在個性與運動氛圍中找到優雅平衡。圖 / 香奈兒提供
香奈兒（CHANEL）昨日甫發表2022/23 Cruise度假系列大秀，並以蒙地卡羅為靈感，在個性與運動氛圍中找到優雅平衡。圖 / 香奈兒提供

全世界的旅遊勝地中，集艷陽、賽車、海灘、活力等元素於一身的蒙地卡羅（Monte-Carlo），是無數人心中的度假天堂。香奈兒（CHANEL）昨日甫發表2022/23 Cruise度假系列大秀，品牌以蒙地卡羅為靈感，並在自信、個性與運動氛圍中，找到優雅平衡。

包含品牌大使克莉絲汀·史都華（Kristen Stewart）、夏洛特·卡西拉奇（Charlotte Casiraghi）、「時尚仙人」蒂妲·史雲頓（Tilda Swinton）、蘇菲亞·柯波拉（Sofia Coppola）、以及權志龍（G-Dragon）等名人皆出席了本次發表，其中Tida Swinton與權志龍都配戴上Coco Crush系列的18K金珠寶，而權志龍身上的Camelia鏤空山茶花胸針更大為吸睛。

藝術總監維吉妮·維婭（Virginie Viard）表示，摩納哥（Monaco）對她來說是一處喚起前所未有強烈感受的地點。「這個地方代表著卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）、摩納哥公主Caroline、還有品牌大使夏洛特·卡西拉奇（Charlotte Casiraghi）。」她並補充摩納哥的海灘正是她首次與摩納哥公主Caroline相遇之處，而摩納哥也深刻載於香奈兒品牌歷史之中，「我們在這裡創造了許多歡愉的時刻。」

在日前由蘇菲亞·柯波拉（Sofia Coppola）與羅曼·柯波拉（Roman Coppola）共同創作的前導視覺中，優雅的白色建築、海灘、穿著動感的女孩們愜意地在遊艇、沙灘、公寓陽台上嬉戲，甚至賽車也帶來速度感的聯想，最後化作香奈兒2022/23 Cruise度假系列的全數67套最新創意。

蒙地卡羅與摩納哥的賽車聯想，以象徵速度感的黑白棋圖案加上醒目紅色的CHANEL雙C標誌後，巧妙融入絲質連身式長裙中，在飄蕩的質地中，甚至滲出一絲吉普賽或異國的流浪風情，同時並有多套改良式的連身工作服、粉紅色的賽車手套，延續賽車的活力與動感；象徵No.5香水的香水瓶剪影、阿拉伯數字5、愛心與雙C標誌成為了粉紅色背心的重複樣式，而網球拍形狀的大包或迷你小包都格外討喜，尤其大包更具有香奈兒經典的皮穿鍊設計，辨識度大增。

運用亮片與花卉圖樣的刺繡裝飾更成為本季中的重要工藝，無論條紋的長版襯衫式洋裝、長褲、藍色削肩的拼接連身長裙、改良式短版白色毛衣上的黑色西裝領片，透過這些拼接花卉或亮片的刺繡，各自展現出屬於2022/23的閃耀、生機與種種風格可能。

傳奇超模卡洛琳·德·麥格雷特（Caroline de maigret），出席了本次2022/23 Cruise度假系列大秀發表。圖 / 香奈兒提供
傳奇超模卡洛琳·德·麥格雷特（Caroline de maigret），出席了本次2022/23 Cruise度假系列大秀發表。圖 / 香奈兒提供
賽車安全帽與粉紅色的賽車手套，帶出了蒙地卡羅的賽車聯想與活力。圖 / 香奈兒提供
賽車安全帽與粉紅色的賽車手套，帶出了蒙地卡羅的賽車聯想與活力。圖 / 香奈兒提供
G-Dragon權志龍是本次大秀的重量級來賓之一，並以粉藍與粉紅喀什米爾羊絨開襟衫搭配各式香奈兒飾品珠寶、展現獨到潮味。圖 / 香奈兒提供
G-Dragon權志龍是本次大秀的重量級來賓之一，並以粉藍與粉紅喀什米爾羊絨開襟衫搭配各式香奈兒飾品珠寶、展現獨到潮味。圖 / 香奈兒提供
蒂妲·史雲頓（Tilda Swinton）。圖 / 香奈兒提供
蒂妲·史雲頓（Tilda Swinton）。圖 / 香奈兒提供
運用亮片與花卉圖樣的刺繡裝飾更成為本季中的重要工藝，各自展現出閃耀與生機盎然的種種可能。圖 / 香奈兒提供
運用亮片與花卉圖樣的刺繡裝飾更成為本季中的重要工藝，各自展現出閃耀與生機盎然的種種可能。圖 / 香奈兒提供
Tida Swinton出席大秀時配戴的Coco Crush系列18K金項鍊，價格店洽。圖 / 香奈兒提供
Tida Swinton出席大秀時配戴的Coco Crush系列18K金項鍊，價格店洽。圖 / 香奈兒提供
香奈兒（CHANEL）昨日甫發表2022/23 Cruise度假系列大秀，並以蒙地卡羅為靈感，在個性與運動氛圍中找到優雅平衡。圖 / 香奈兒提供
香奈兒（CHANEL）昨日甫發表2022/23 Cruise度假系列大秀，並以蒙地卡羅為靈感，在個性與運動氛圍中找到優雅平衡。圖 / 香奈兒提供
先前釋出的前導視覺中，已經預告了網球、海灘、活力，是香奈兒2022/23 Cruise度假系列的靈感主軸。圖 / 香奈兒提供
先前釋出的前導視覺中，已經預告了網球、海灘、活力，是香奈兒2022/23 Cruise度假系列的靈感主軸。圖 / 香奈兒提供
網球拍形狀的大包或迷你小包都格外討喜，尤其粉紅色大包並有香奈兒經典的皮穿鍊設計，辨識度大增。圖 / 香奈兒提供
網球拍形狀的大包或迷你小包都格外討喜，尤其粉紅色大包並有香奈兒經典的皮穿鍊設計，辨識度大增。圖 / 香奈兒提供
品牌大使克莉絲汀·史都華（Kristen Stewart）。圖 / 香奈兒提供
品牌大使克莉絲汀·史都華（Kristen Stewart）。圖 / 香奈兒提供
露臺和陽台、超大陽傘、美麗的盆花，蒙地卡羅的各種美好事物，成為本次大秀的靈感來源。圖 / 香奈兒提供
露臺和陽台、超大陽傘、美麗的盆花，蒙地卡羅的各種美好事物，成為本次大秀的靈感來源。圖 / 香奈兒提供
權志龍身上配戴了香奈兒的Camelia鏤空山茶花胸針，價格店洽。圖 / 香奈兒提供
權志龍身上配戴了香奈兒的Camelia鏤空山茶花胸針，價格店洽。圖 / 香奈兒提供
經典的斜紋軟呢外套，配上低調但閃耀的黑色亮片刺繡長褲，風格別具。圖 / 香奈兒提供
經典的斜紋軟呢外套，配上低調但閃耀的黑色亮片刺繡長褲，風格別具。圖 / 香奈兒提供
黑白棋圖案與紅色CHANEL雙C標誌巧妙融入絲質連身式長裙，飄逸中帶點異國聯想。圖 / 香奈兒提供
黑白棋圖案與紅色CHANEL雙C標誌巧妙融入絲質連身式長裙，飄逸中帶點異國聯想。圖 / 香奈兒提供
先前釋出的前導視覺中，已經預告了網球、海灘、活力，是香奈兒2022/23 Cruise度假系列的靈感主軸。圖 / 香奈兒提供
先前釋出的前導視覺中，已經預告了網球、海灘、活力，是香奈兒2022/23 Cruise度假系列的靈感主軸。圖 / 香奈兒提供

香奈兒 品牌 標誌

延伸閱讀

GD放閃緋聞女友Jennie？「名牌包這1處細節」被指戀愛證據　回歸首秀搶當人間香奈兒

GD暴瘦身形曝光 網驚：好像郭敬明

香奈兒摩納哥大秀今晚登場 GD回歸看秀造型令人期待

GD腳酸席地坐 粉絲一舉動他狂聊半小時！

相關新聞

年銷5千萬片、旅日必買！TOKYO BANANA餅乾夾心首登台

年銷5千萬片、旅日必買的掃貨伴手禮「Sugar Butter Sand Tree」，以及「TOKYO BANANA東京香...

IWC推MERCEDES-AMG F1車隊官方時計 經典綠全面加持

2022年度的F1一級方程式賽車即將在台灣時間5月9日（一）邁向第五站的邁阿密大獎賽（Miami Grand Prix）...

潤娥仙女肌讓人好羨慕！4步驟加秘密武器散發女神光芒

即將步入32歲的人氣韓星潤娥，擁有著仙女般的肌膚，隨時散發光芒，讓人好羨慕，而她保養的秘訣，除了飲食控制、運動外，維持肌...

香奈兒2022/23 Cruise度假系列大秀 活力神遊蒙地卡羅

全世界的旅遊勝地中，集艷陽、賽車、海灘、活力等元素於一身的蒙地卡羅（Monte-Carlo），是無數人心中的度假天堂。香...

《挑戰—安藤忠雄展》 全球巡迴展最終站 預售票全面開賣

日本建築巨擘安藤忠雄生涯回顧大展《挑戰—安藤忠雄展》即將落腳臺灣！由忠泰美術館聯手安藤忠雄建築展實行委員會共同主辦，並邀請龍國英旅日建築師擔任策展顧問，展覽將於6月3日至9月13日於松山文創園區一號倉庫舉辦。本展自2017年從東京新美術館出發，巡迴巴黎、米蘭、上海與北京等五地，即將抵達世界巡迴的最終站—臺北。

買粽贈百年中藥老店抹草香包 煙波推端粽禮盒

端午節將至，煙波新竹湖濱館醉月樓中餐廳於即日起至5月31日推出「煙波福虎粽香禮袋」售價 1099 元（6 入裝），其特點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。