萊爾富攜手「麻膳堂」推出超商獨家「辣台味」聯名鮮食

近年跨界聯名超夯，萊爾富4月推出寬心園聯名蔬食新品，其中「多彩香梅天使涼麵」上市不到2周時間即賣出上萬盒佳績；5月萊爾富再出招，攜手人氣名店「麻膳堂」推出超商獨家4款「辣台味」聯名鮮食新品，即日起至5月31日於全台萊爾富門市購買指定「麻膳堂」商品加15元可喝OOHA無糖氣泡飲（柚子海鹽、水蜜桃烏龍茶、荔枝乳酸口味可擇一），現省20元。

萊爾富攜手「麻膳堂」推出超商獨家4款「辣台味」聯名鮮食新品，包含麻膳堂「椒麻牛肉烤飯糰」（售價42元）、「麻辣炒飯佐無骨排骨」（售價89元）、「麻辣豬肉寬粉煲」（售價89元）、「椒麻雞絲涼麵」（售價69元），以「麻膳堂」擅長的麵、飯、餃子等中式庶民美食為出發，搭配經典麻辣醬料為基底，開發出超商獨家「辣台味」聯名即食鮮食新品。

目前萊爾富全台店數截至4月底已逾1,550家，其中鄰近都會區的門市占比超過6成。萊爾富除了積極與異業合作開發出多款好口碑的差異化鮮食，也期望藉由差異化鮮食合作，引領不同的客群注意到萊爾富在鮮食商品的努力。

萊爾富的飯糰品類原約分為夾心三角飯糰、海苔飯捲、飯糰等3大類，像是「夾心三角飯糰－椒鹽貝柱」、「麻油雞飯糰」、「寬心園客家小炒飯糰」等，都是PTT鄉民人氣熱推的話題商品，近來萊爾富更擴增了第4類「烤飯糰」，除了4月剛上市的「炭燒雞丁烤飯糰」和「味噌豚肉烤飯糰」，5月更首度推出第一支聯名烤飯糰：萊爾富與「麻膳堂」聯名推出的「麻膳堂椒麻牛肉烤飯糰」，以醬油飯體為基底，加入「麻膳堂」獨家特調麻辣醬調製而成的牛五花肉質鮮嫩、香氣十足。

這次也將「麻膳堂」店內熱賣的炒飯納入主餐新品開發，「麻膳堂麻辣炒飯佐無骨排骨」就將「麻膳堂」獨家特調麻辣醬，以特選無骨炸排骨與辣醬拌炒過的黃金炒飯組合而成；另一款「麻膳堂麻辣豬肉寬粉煲」以高麗菜、凍豆腐、豬肉、小貢丸、豬血糕、酸菜等食材，搭配「麻膳堂」獨家特調麻辣醬與多種辣椒爆炒成麻辣湯底，再將寬粉放入麻辣湯底中燉煮入味，味道鮮香濃郁。