萊爾富攜手「麻膳堂」推出超商獨家「辣台味」聯名鮮食
近年跨界聯名超夯，萊爾富4月推出寬心園聯名蔬食新品，其中「多彩香梅天使涼麵」上市不到2周時間即賣出上萬盒佳績；5月萊爾富再出招，攜手人氣名店「麻膳堂」推出超商獨家4款「辣台味」聯名鮮食新品，即日起至5月31日於全台萊爾富門市購買指定「麻膳堂」商品加15元可喝OOHA無糖氣泡飲（柚子海鹽、水蜜桃烏龍茶、荔枝乳酸口味可擇一），現省20元。
萊爾富攜手「麻膳堂」推出超商獨家4款「辣台味」聯名鮮食新品，包含麻膳堂「椒麻牛肉烤飯糰」（售價42元）、「麻辣炒飯佐無骨排骨」（售價89元）、「麻辣豬肉寬粉煲」（售價89元）、「椒麻雞絲涼麵」（售價69元），以「麻膳堂」擅長的麵、飯、餃子等中式庶民美食為出發，搭配經典麻辣醬料為基底，開發出超商獨家「辣台味」聯名即食鮮食新品。
目前萊爾富全台店數截至4月底已逾1,550家，其中鄰近都會區的門市占比超過6成。萊爾富除了積極與異業合作開發出多款好口碑的差異化鮮食，也期望藉由差異化鮮食合作，引領不同的客群注意到萊爾富在鮮食商品的努力。
萊爾富的飯糰品類原約分為夾心三角飯糰、海苔飯捲、飯糰等3大類，像是「夾心三角飯糰－椒鹽貝柱」、「麻油雞飯糰」、「寬心園客家小炒飯糰」等，都是PTT鄉民人氣熱推的話題商品，近來萊爾富更擴增了第4類「烤飯糰」，除了4月剛上市的「炭燒雞丁烤飯糰」和「味噌豚肉烤飯糰」，5月更首度推出第一支聯名烤飯糰：萊爾富與「麻膳堂」聯名推出的「麻膳堂椒麻牛肉烤飯糰」，以醬油飯體為基底，加入「麻膳堂」獨家特調麻辣醬調製而成的牛五花肉質鮮嫩、香氣十足。
這次也將「麻膳堂」店內熱賣的炒飯納入主餐新品開發，「麻膳堂麻辣炒飯佐無骨排骨」就將「麻膳堂」獨家特調麻辣醬，以特選無骨炸排骨與辣醬拌炒過的黃金炒飯組合而成；另一款「麻膳堂麻辣豬肉寬粉煲」以高麗菜、凍豆腐、豬肉、小貢丸、豬血糕、酸菜等食材，搭配「麻膳堂」獨家特調麻辣醬與多種辣椒爆炒成麻辣湯底，再將寬粉放入麻辣湯底中燉煮入味，味道鮮香濃郁。
隨著天氣轉熱，涼麵更成為炎炎夏日輕食的主要選擇之一，但卻也讓新品研發吃足苦頭，是萊爾富4款新品中困難度最高的商品。「麻膳堂」表示，過往店內的麻辣系列與拌麵皆以熱食方式提供，醬料中的動物性油脂比例較高，為增添醬料的香氣，在設計涼麵醬汁時就必須解決動物性油脂遇冷凝固的狀況，經過多次的配方調整與訴求香氣不減的品質要求下，終於調製出保有麻膳堂經典麻辣風味的涼麵醬。萊爾富推出「麻膳堂椒麻雞絲涼麵」將冰涼的烏龍麵搭配雞絲、小黃瓜，再淋上「麻膳堂」獨家特調靈魂川味麻辣辣油，香辣的美味暢快無法擋。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言