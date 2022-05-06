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想不到！日料店注連繩竟是MIT 李龍：差不多都是我做的

聯合報 / 記者魏斌／屏東即時報導
李龍手中的草刀劍是他小時候開始草編的動力，當年物資匱乏，他因一雙巧手自創許多草編童玩。記者魏斌／攝影
李龍手中的草刀劍是他小時候開始草編的動力，當年物資匱乏，他因一雙巧手自創許多草編童玩。記者魏斌／攝影

文化總會今天發表最新一集《匠人魂》影片，新片「編織福氣的稻草人」以屏東縣草編工藝師李龍為主角。副總統賴清德上午親自頒發匠人魂錦旗給李龍，去年出口3、40貨櫃注連繩到日本的的李龍說，他會以雙手雙腳繼續編，直到手腳不能動為止，充分展現匠人一生懸命的精神。

文總自2017年起拍攝《匠人魂》系列影片，至今累積32支、觀看人次逾400萬。第33集《匠人魂》新片「編織福氣的稻草人」以李龍為主角，在他之前，開拓台灣衝浪文化的墾丁衝浪教練吳家誌，以及在屏東空軍基地從事戰鬥機修復工作的士官長安敏華，也曾被收錄在《匠人魂》第2集及第25集影片中。

李龍回憶，早年從事草編只是為了玩樂，小時候物資匱乏，小孩子沒玩具，隨手可得的稻梗因此成了免費素材，巧手編成草刀劍馬上成為騎馬打仗的武器，他一編成癮，不管地上爬的天上飛的水裡游的，只要嘴巴講的出來，他都能用稻梗編出來。

因為初中老師住在日本，因緣際會下，他開始把未結穗的青禾編成日本民間常備的注連繩，沒想到還因此開發出新市場，去年輸日就達3、40貨櫃，日本料理店看到的注連繩差不多都是他做的。

注連繩是一種用稻草織成的繩子，在神道信仰中是一種潔淨咒具，相傳能辟邪。近年常見到注連繩被加入各種花草飾物，因日本傳統習俗相信注連繩能夠畫出神聖結界領域，有擋煞作用，因此也廣受其他國家民眾喜愛。

外人總以為草編是手腳併用的手工活，老師傅的手腳可能長滿厚繭，但李龍笑說，青禾是保養聖品，「我的雙水白泡泡幼咪咪」。身為農家子弟，他很自豪能把神農大帝的恩賜編成工藝品，雖然已73歲，但李龍說，會一直做，做到不能做為止。

賴清德上午特別南下頒發匠人魂錦旗，賴清德說，民國70幾年就在台南學甲看過李龍表演，他是真正的台灣國寶。屏東縣長潘孟安也讚譽李龍，不僅是屏東驕傲更是台灣之光。

李龍大方秀出雙手說，稻禾是天然保養聖品，他天天編但雙手可是白泡泡幼咪咪。記者魏斌／攝影
李龍大方秀出雙手說，稻禾是天然保養聖品，他天天編但雙手可是白泡泡幼咪咪。記者魏斌／攝影
李龍手腳併用，把平凡無奇的稻梗編成令人驚艷的工藝品。圖／文化總會提供
李龍手腳併用，把平凡無奇的稻梗編成令人驚艷的工藝品。圖／文化總會提供

屏東縣 日本料理 賴清德

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