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ROOM by Le Kief X L:A BRUKET「NATURE」套餐神遊北歐

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
北歐的簡約與回歸自然特質，是讓人心神嚮往的理由之一。圖 / ROOM by Le Kief提供。
北歐的簡約與回歸自然特質，是讓人心神嚮往的理由之一。圖 / ROOM by Le Kief提供。

太紛擾的年代，北歐的簡約、回歸自然，總讓人心神嚮往。實驗餐酒館ROOM by Ke Kief與北歐品牌L:A BRUKET合作，推出一組期間限定、同時僅限每周五六兩晚的「NATURE」套餐組合，透過極簡、乾淨、森林、香草、 海岸等五個元素，為風味感受定錨。

L:A BRUKET品牌源自瑞典西部的沿海小鎮，創辦人Monica與Mats以海洋、山林的自然素材結合當代思維，轉化為蠟燭、香氛，並嘗試透過氣味嗅覺，讓城市生活能與自然原始神遊接軌。而本次兩造的合作，五道小點與調飲的組合也將L:A BRUKET經典的海鹽、海藻等元素融入餐食設計。

例如前菜的夾心巧克力糖便將L:A BRUKET的「香菜（coriader）」轉化為香菜柑橘冰沙，並搭配礦物氣息、果香口感和蜂蜜尾韻的氣泡酒，像北歐森林中朝露的乾淨透徹；鮭魚和海鹽也是北歐的重要印象，尤其海鹽是北歐人保存食材的重要手法，在經過24小時鹽漬後，並以多種辛香料調味變身鮭魚火腿；而瑞典的經典料理：肉丸，則借鏡L:A BRUKET的煙燻香草（Dark Vanilla）香氣，並淋上櫻桃木煙燻風味的奶醬；經過奶洗（milk wash）處理後的威士忌，雖然貌似清澈，但以輕淺的玫瑰風味與煙燻香草醬汁，交織出美妙衝擊。

「NATURE 」套餐已從即日起開始、直至7月30日為止，僅在每周五、六兩晚的晚上7點至9點半供應，每組共包含五道小點與五杯對應的調飲，成套為2,200原另加一成服務費，並採預約制，可洽品牌官方線上訂位連結：https://reurl.cc/bRla23。如有五位以上，則建議電話詢問：02-2711-6007。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

實驗餐酒館ROOM by Ke Kief與北歐品牌L:A BRUKET合作，推出期間限定的「NATURE」套餐組合，並透過極簡、乾淨、森林、香草、 海岸等五元素為風味定錨。圖 / ROOM by Le Kief提供。
實驗餐酒館ROOM by Ke Kief與北歐品牌L:A BRUKET合作，推出期間限定的「NATURE」套餐組合，並透過極簡、乾淨、森林、香草、 海岸等五元素為風味定錨。圖 / ROOM by Le Kief提供。
以抹茶為原料、模擬地衣青苔樣貌的海綿蛋糕是第五道的甜點，並帶有「雲杉（Spruce）」的氣息。圖 / ROOM by Le Kief提供。提醒您：禁止酒駕、未成年請勿飲酒
以抹茶為原料、模擬地衣青苔樣貌的海綿蛋糕是第五道的甜點，並帶有「雲杉（Spruce）」的氣息。圖 / ROOM by Le Kief提供。提醒您：禁止酒駕、未成年請勿飲酒
前菜的夾心巧克力糖便將L:A BRUKET的「香菜（coriader）」轉化為香菜柑橘冰沙，並搭配礦物氣息、果香口感和蜂蜜尾韻的氣泡酒，像北歐森林中朝露的乾淨透澈。圖 / ROOM by Le Kief提供。提醒您：禁止酒駕、未成年請勿飲酒
前菜的夾心巧克力糖便將L:A BRUKET的「香菜（coriader）」轉化為香菜柑橘冰沙，並搭配礦物氣息、果香口感和蜂蜜尾韻的氣泡酒，像北歐森林中朝露的乾淨透澈。圖 / ROOM by Le Kief提供。提醒您：禁止酒駕、未成年請勿飲酒
瑞典的經典料理：肉丸，則借鏡L:A BRUKET的煙燻香草（Dark Vanilla）香氣，並淋上櫻桃木煙燻風味的奶醬。圖 / ROOM by Le Kief提供。提醒您：禁止酒駕、未成年請勿飲酒
瑞典的經典料理：肉丸，則借鏡L:A BRUKET的煙燻香草（Dark Vanilla）香氣，並淋上櫻桃木煙燻風味的奶醬。圖 / ROOM by Le Kief提供。提醒您：禁止酒駕、未成年請勿飲酒

酒駕 品牌 套餐

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