ROOM by Le Kief X L:A BRUKET「NATURE」套餐神遊北歐

太紛擾的年代,北歐的簡約、回歸自然,總讓人心神嚮往。實驗餐酒館ROOM by Ke Kief與北歐品牌L:A BRUKET合作,推出一組期間限定、同時僅限每周五六兩晚的「NATURE」套餐組合,透過極簡、乾淨、森林、香草、 海岸等五個元素,為風味感受定錨。

L:A BRUKET品牌源自瑞典西部的沿海小鎮,創辦人Monica與Mats以海洋、山林的自然素材結合當代思維,轉化為蠟燭、香氛,並嘗試透過氣味嗅覺,讓城市生活能與自然原始神遊接軌。而本次兩造的合作,五道小點與調飲的組合也將L:A BRUKET經典的海鹽、海藻等元素融入餐食設計。

例如前菜的夾心巧克力糖便將L:A BRUKET的「香菜(coriader)」轉化為香菜柑橘冰沙,並搭配礦物氣息、果香口感和蜂蜜尾韻的氣泡酒,像北歐森林中朝露的乾淨透徹;鮭魚和海鹽也是北歐的重要印象,尤其海鹽是北歐人保存食材的重要手法,在經過24小時鹽漬後,並以多種辛香料調味變身鮭魚火腿;而瑞典的經典料理:肉丸,則借鏡L:A BRUKET的煙燻香草(Dark Vanilla)香氣,並淋上櫻桃木煙燻風味的奶醬;經過奶洗(milk wash)處理後的威士忌,雖然貌似清澈,但以輕淺的玫瑰風味與煙燻香草醬汁,交織出美妙衝擊。

「NATURE 」套餐已從即日起開始、直至7月30日為止,僅在每周五、六兩晚的晚上7點至9點半供應,每組共包含五道小點與五杯對應的調飲,成套為2,200原另加一成服務費,並採預約制,可洽品牌官方線上訂位連結:https://reurl.cc/bRla23。如有五位以上,則建議電話詢問:02-2711-6007。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康