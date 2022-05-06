影／萬里繡球花大爆發網紅美拍 烏克蘭美女模特兒比美

新北市萬里繡球花田今年萬入第三年，目前已經盛開，生長茂盛，以自然生態工法栽種，高家繡球花田開出比以往更多、更大、更圓的花朵，今天由萬里區長粘雪琴與藝人花花母女檔、烏克蘭美女模特兒貝娜、網紅情人汶奕特區，一起宣告繡球花季開幕，歡迎民眾來賞花。

萬里高家繡球花園占地8800坪，是北台規模相當大的繡球花田，母親節前後剛好是盛開季節，為感謝辛勞的母親，推出母親節期間5月7、8兩日每日前100組母子／母女可以免費入園賞花。姓名有繡、球、花這3字中任一個字的媽媽，現場拍照、打卡上傳，可獲得市價180元的高家繡球花田間米香1包。

萬里區長粘雪琴說，去年新冠疫情嚴峻，來花田賞花的人數較為減少，少了踩踏破壞，加上獨特的自然生態工法，今年花況特別好，最為茂盛，可以說是大爆發。繡球花語代表希望、忠貞、永恆，萬里區為表達對烏克蘭的祝福與力挺，凡是在台的烏克蘭人士皆可免費入園，花季期間限量500位。

為推廣萬里花季旅遊，區長粘雪琴特別串連許多在地特色業者共襄盛舉，感謝在地小農、青農全力支持。結合美食、生態、文創館、渡假村、溫泉業者、農場等攜手在花季期間推出許多賞花優惠。

小農有「鄧家泡菜」、「蘇家農特產」等；新北青農包含「熊熊花圃坊」、「遠足生態農場」、「汪汪地瓜園」、「寧靜海香草園」、「阿龍地瓜園」、「坵隱農場」、「高家繡球花田」、「鼎勝養蜂場」、「秦佳圓有機農場」、「靖食栽植物工廠」、「穗花婆婆」等，讓民眾在賞花的同時，還可以開心動手參加各式DIY，體驗花藝植栽、食農教育，購買有機天然的農特產等。