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太空教育館開幕 太空中心卅周年、玩藝數主題展 開眼界

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣北回二館、太空教育館上午熱鬧開幕，邀請國家太空中心與嘉義大學合作，舉辦國家太空中心30周年及玩藝數特展。記者魯永明／攝影
嘉義縣北回二館、太空教育館上午熱鬧開幕，邀請國家太空中心與嘉義大學合作，舉辦國家太空中心30周年及玩藝數特展。記者魯永明／攝影

嘉義縣北回二館、太空教育館上午熱鬧開幕，邀請國家太空中心與嘉義大學合作，舉辦國家太空中心30周年及玩藝數特展，太空衛星模型、照片及互動遊戲，以及數學生活藝術作品，讓觀眾大開眼界，小朋友說「好好玩喔！」縣長翁章梁說，嘉縣孩子都要安排課程到此遊學

水上國中學生表演開場，縣長翁章梁、國家太空中心副主任郭添全、南科管理局長蘇振綱、嘉大副校長李鴻文、教育處長李美華、水上鄉長劉敬祥及多位議員地方人士參與啟動儀式，宣佈太空館主題展登場。

太空館邀請陶藝大師楊元太創作作品，名為日月如梭，傳達人類存在宇宙，從地球不斷探究宇宙認識自己生命動力，太空展將福衛五號、七號、獵風者衛星及福五發射火箭模型搬到現場，首度把衛星操控中心復刻版放進太空館，讓民眾一窺衛星操控室神祕面貌。還有蒐集太空垃圾互動遊戲，寓教於樂。

「玩藝數特展」由嘉大教授嚴志弘策辦，數學科學之母，特展用大型木作、3D列印、視覺藝術等大家熟知的方式，帶領孩子從藝術中探索數學的奧妙，希望擺脫數學只是公式與運算的刻板印象，感受跨域學習帶來的新奇與樂趣。

國家太空中心去年30周年，擁有自主研製衛星能力及多枚衛星操控實力，特展記錄30年努力軌跡，是認識太空，了解台灣太空發展良機，太空產業列為我國六大核心戰略產業之一，太空中心整合產學研投入太空領域研究，投入科普教育、人才培育。

翁章梁說，太空館主體建築以「福爾摩沙一號衛星」外觀設計發想，以太空教育做主題，做國中小學生一日遊學教育場域，邀雲林、嘉市、台南學校安排學生到館戶外教育，進行科技遊課程，與大專院校及國家太空中心合作，讓太空館成為雲嘉南推動太空教育輔助基地。

展期即日起到10月29日止，開館時間：周二至周六上午9點到中午12點，下午1點半到4點半，地址：水上鄉回歸村第15鄰北回188號，電話（05）2864905。

嘉義縣北回二館、太空教育館上午熱鬧開幕，邀請國家太空中心與嘉義大學合作，舉辦國家太空中心30周年及玩藝數特展。記者魯永明／攝影
嘉義縣北回二館、太空教育館上午熱鬧開幕，邀請國家太空中心與嘉義大學合作，舉辦國家太空中心30周年及玩藝數特展。記者魯永明／攝影
嘉義縣北回二館、太空教育館上午熱鬧開幕，邀請國家太空中心與嘉義大學合作，舉辦國家太空中心30周年及玩藝數特展。記者魯永明／攝影
嘉義縣北回二館、太空教育館上午熱鬧開幕，邀請國家太空中心與嘉義大學合作，舉辦國家太空中心30周年及玩藝數特展。記者魯永明／攝影
嘉義縣北回二館、太空教育館上午熱鬧開幕，邀請國家太空中心與嘉義大學合作，舉辦國家太空中心30周年及玩藝數特展。記者魯永明／攝影
嘉義縣北回二館、太空教育館上午熱鬧開幕，邀請國家太空中心與嘉義大學合作，舉辦國家太空中心30周年及玩藝數特展。記者魯永明／攝影
嘉義縣北回二館、太空教育館上午熱鬧開幕，邀請國家太空中心與嘉義大學合作，舉辦國家太空中心30周年及玩藝數特展。記者魯永明／攝影
嘉義縣北回二館、太空教育館上午熱鬧開幕，邀請國家太空中心與嘉義大學合作，舉辦國家太空中心30周年及玩藝數特展。記者魯永明／攝影
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嘉義縣北回二館、太空教育館上午熱鬧開幕，邀請國家太空中心與嘉義大學合作，舉辦國家太空中心30周年及玩藝數特展。記者魯永明／攝影
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嘉義縣北回二館、太空教育館上午熱鬧開幕，邀請國家太空中心與嘉義大學合作，舉辦國家太空中心30周年及玩藝數特展。記者魯永明／攝影
嘉義縣北回二館、太空教育館上午熱鬧開幕，邀請國家太空中心與嘉義大學合作，舉辦國家太空中心30周年及玩藝數特展。記者魯永明／攝影
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太空 翁章梁 遊學

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