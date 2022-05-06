全家便利商店聯名「黃亞細肉骨茶」推6款銷魂美味

近年受疫情影響無法出國旅遊，為了滿足大眾想吃異國美食的口腹之慾，全家便利商店首次和新加坡肉骨茶第一品牌「黃亞細肉骨茶」深度合作，推出「打拋涼麵」、「馬來式炒麵」、「黃亞細胡椒奶茶」、「胡椒白醬雪糕」等6款聯名美食，在超商就能用銅板價品嘗到新加坡風味的美食。

肉骨茶代表正宗新加坡的老味道，全家便利商店與被譽為新加坡第一肉骨茶品牌的「黃亞細肉骨茶」攜手，推出6款濃濃南洋風味的殿堂級聯名商品，其中「打拋涼麵」以大火爆炒辛香料製成打拋豬肉秘調醬汁，加上打拋豬肉、青刀豆，售價79元；「馬來式炒麵」以鮮蝦、魷魚、蝦醬增加鮮味，呈現道地東南亞美味，售價99元；「黃亞細肉骨茶風味蘇打餅」則將「黃亞細肉骨茶」經典濃醇的肉骨茶湯頭、白胡椒香濃縮到蘇打餅中，口感酥脆爽口超涮嘴，售價30元。

另外，這次最具話題的「黃亞細胡椒奶茶」選用頂級白胡椒粉，再加上乳含量50%奶茶的完美比例，讓胡椒香氣、茶韻、奶香融合恰到好處，售價38元；「胡椒白醬雪糕」則能吃得到濃濃胡椒香、蒜香，再加入以白巧克力包覆的胡椒餅乾，卡滋卡滋口感搭配絕妙滋味，售價49元。

全家便利商店App的「全+1商城」也能買到適合2～3人食用的「黃亞細經典肉骨茶」冷凍料理包，特選三品豬豬小排肉，再加入特色辛香料、白胡椒細火慢燉8小時，熬成濃醇肉骨茶湯，只需要簡單復熱就能上桌，售價420元。

大啖星國風味美食之餘，清涼解膩的飲料絕對不可少，FamilyMart Collection推出夏季最當令的「西瓜甘露」，選用當季紅肉大西瓜和熱帶南洋風的椰漿、椰果，口感豐富有層次，售價45元，即日起至5月31日推出第2件6折優惠。

盛夏冰品大戰提前開打，全家便利商店推出抹茶控、珍珠控必吃的「抹茶黑糖珍珠雪糕」，選用日本辻利茶舖上等抹茶粉結合台灣珍珠，每口都吃得到濃郁茶香濃郁與Q彈口感，售價49元；「小美Ｘ歇腳亭焦糖布蕾雪糕」在香濃布蕾雪糕外包覆滿滿焦糖，售價49元；鮮果系冰品「香濃芒果脆皮雪糕」，使用真實芒果入料，外層用芒果脆皮包覆搭配內層芒果牛奶冰淇淋，售價49元；「黑醋栗巧酥雪糕」將微酸黑醋栗加上巧克力餅乾，售價35元。