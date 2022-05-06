龜吼漁夫市集明起連2周假日促銷 滿500送300元抵用券
為慶祝母親節，新北市萬里區龜吼漁夫市集，明天起至15日連續兩周的周六日，上午11時至下午3時舉辦「龜吼漁Crab（愉快）日」系列促銷活動，民眾於市集內任一攤位單筆消費滿500元送300元市集抵用券，每日限量100份；還有集章戳抽獎、超值福袋等多種好康。
龜吼漁夫市集緊鄰北海岸維納斯海岸線，市集觀景平台可遠眺基隆嶼，欣賞海天一色的優美景緻，市集場內計有43家攤商，主打在地漁船捕撈的生鮮漁獲，品嘗海鮮好去處。
市府規畫系列促銷活動，有「打卡按讚」送精美小禮物、「消費滿購趣」，民眾於市集內任一攤位單筆消費滿500元送300元市集抵用券，每日限量100份；「消費感蟹集」民眾分別於市集內生鮮攤、熟食攤、乾貨攤3區內，單筆消費金額滿300元即可得到1個戳章，集滿3個可參加抽獎，獎項包含市集1000、500、200元抵用券，數量有限抽完為止。
5月8日及5月15日，提供限量超值漁Crab福袋100個，於上午11點整開賣，市價600元福袋只賣299元，內裝馬頭魚、白帶魚、剝皮魚及小卷等漁產；母親節當日邀氣球達人魔法秀歡，民眾只要上傳活動照片至個人社群平台，即可得限量漁Crab氣球，還有螃蟹小學堂開課活動。
開車民眾除停漁澳路「龜吼停車場」外，鄰近的翡翠灣停車場為龜吼漁港第2停車場，從台2線右轉進入龜吼石角路後，在第一個紅綠燈號誌右轉海角街即可抵達。共128個汽車格，沿著停車場旁海濱步道步行前往市集只要5分鐘，可到有彩繪童趣的步道及沙灘美景。
新北市漁業處表示，龜吼漁夫市集主要由當地漁民經營，多販賣自家漁船捕獲的生鮮魚貨，提供民眾安全的購物環境。
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