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燦坤母親節指定商品8折起 滿額最高現折1,299元 買血壓計再抽按摩沙發

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
燦坤「給媽媽的感恩節」推出多重優惠，指定商品8折起，最高現折1,299元。圖／燦坤提供
燦坤「給媽媽的感恩節」推出多重優惠，指定商品8折起，最高現折1,299元。圖／燦坤提供

疫情嚴峻，待在家的時間又變長了，想要打造舒適便利的居家空間，走一趟燦坤幫媽媽買好買滿。燦坤「給媽媽的感恩節」即日起至5月17日推出「感恩2重奏」，促銷再送獨家現折券，全館指定商品8折起，買指定品牌單品滿額再送「感恩媽咪券」，現折最高再9.2折；刷指定信用卡並分期，指定品牌單品滿額最高再現折1,299元。

另外，迎接越來越熱的天氣，先買好空調安心又舒適，活動期間推出6重母親節套裝優惠，全館指定商品最低會員促銷價8折起，再享8期0利率；指定空調刷指定銀行信用卡，再現折1,299元；再享燦坤專業玉山級安裝、8年免費延長保固，加購現場清洗2次再送2年延長保固；空調政府補助退還減徵貨物稅最高2,000元；還有清淨機超值加購價，最高現賺9,612元。

當然也不能少了媽媽最需要的健康美容、休閒娛樂好幫手。購買OMRON藍牙血壓計全系列機種月月抽好禮，燦坤再祭出8台市價49,800元的tokuyo Mini完美椅PLUS按摩沙發大獎，即日起至5月8日，於燦坤指定貼文留言，OMRON藍牙商品現折200元；登錄再享3+2年延長保固。

買指定8K/OLED電視，就送Swiss Diamond鑽石鍋具3件組；買指定QLED電視就送Osaki健康抖腳機。買冰箱、洗衣機單張發票滿4.99萬，加1元獨家送SUNBEAM關節熱敷帶；單張發票滿8萬，獨家送Style Standard II美姿調整椅II。

居家上班想要更新設備，燦坤筆電全系列7.7折起，指定款式分享器，獨家限量送晶片讀卡機。Microsoft 365加購BoBeeCare照護卡，組合價只要2,890元，現省888元。凡購買筆電、桌機，加購acer 32型165Hz曲面超值顯示器只要5,499元，現省1,491元；加購KrakenX北海巨妖電競耳麥只要999元。

居家辦公、遠距教學首選，燦坤筆電下殺7.7折起。圖／燦坤提供
居家辦公、遠距教學首選，燦坤筆電下殺7.7折起。圖／燦坤提供
買空調即享6重優惠，全館指定空調8折起，刷指定銀行信用卡再現折1,299元。圖／燦坤提供
買空調即享6重優惠，全館指定空調8折起，刷指定銀行信用卡再現折1,299元。圖／燦坤提供

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