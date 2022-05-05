滿滿膠原蛋白！Suage「虎掌、牛筋湯咖哩」軟Q登場

溫馨的5月，來自北海道的湯咖哩「Suage」特別以膠質豐富的牛筋、豬蹄筋等食材，推出「燉煮月亮軟骨、虎掌湯咖哩」與「味噌精力燉煮牛筋湯咖哩」，為媽媽帶來滿滿的膠原蛋白。同時店內也推出「芒果霜淇淋」、「芒果起士塔」等甜品。針對指定門市，凡點購兩款新口味湯咖哩，就可免費贈送芒果霜淇淋，另有甜品加購優惠。

主要來自動物的膠原蛋白，被許多女性們視為保養聖品。此次Suage料理長選用台灣究好豬為食材來源，替想要補充膠原蛋白的女性，打造出「燉煮月亮軟骨、虎掌湯咖哩」。所謂的「月亮軟骨」位於豬隻肩胛尾端，帶有月亮的形狀而得名，膠質豐富且帶有彈性；「虎掌」則是豬隻的膝蓋韌帶，口感彈牙且滑潤，台灣多稱為豬蹄筋、豬腳筋。本次的「燉煮月亮軟骨、虎掌湯咖哩」就是選用月亮軟骨、虎掌入饌，透過丁香、花椒去腥並燉滷入味，帶來滑潤的口感與濃厚滋味，每份380元。

同步登場的「味噌精力燉煮牛筋湯咖哩」，靈感來自大阪的鄉土料理，先將牛筋與牛臉頰肉以味噌燉煮，讓食材吸附住味噌的甘甜，再搭配湯咖哩的香料風味，增添層次感。兩種食材的不同口感，也為餐點帶來豐富的變化性，每份420元。也因兩款季節咖哩均是使用燉煮手法，因此外帶也能維持滋味，限時於5、6月供應。