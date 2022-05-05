滿滿膠原蛋白！Suage「虎掌、牛筋湯咖哩」軟Q登場
溫馨的5月，來自北海道的湯咖哩「Suage」特別以膠質豐富的牛筋、豬蹄筋等食材，推出「燉煮月亮軟骨、虎掌湯咖哩」與「味噌精力燉煮牛筋湯咖哩」，為媽媽帶來滿滿的膠原蛋白。同時店內也推出「芒果霜淇淋」、「芒果起士塔」等甜品。針對指定門市，凡點購兩款新口味湯咖哩，就可免費贈送芒果霜淇淋，另有甜品加購優惠。
主要來自動物的膠原蛋白，被許多女性們視為保養聖品。此次Suage料理長選用台灣究好豬為食材來源，替想要補充膠原蛋白的女性，打造出「燉煮月亮軟骨、虎掌湯咖哩」。所謂的「月亮軟骨」位於豬隻肩胛尾端，帶有月亮的形狀而得名，膠質豐富且帶有彈性；「虎掌」則是豬隻的膝蓋韌帶，口感彈牙且滑潤，台灣多稱為豬蹄筋、豬腳筋。本次的「燉煮月亮軟骨、虎掌湯咖哩」就是選用月亮軟骨、虎掌入饌，透過丁香、花椒去腥並燉滷入味，帶來滑潤的口感與濃厚滋味，每份380元。
同步登場的「味噌精力燉煮牛筋湯咖哩」，靈感來自大阪的鄉土料理，先將牛筋與牛臉頰肉以味噌燉煮，讓食材吸附住味噌的甘甜，再搭配湯咖哩的香料風味，增添層次感。兩種食材的不同口感，也為餐點帶來豐富的變化性，每份420元。也因兩款季節咖哩均是使用燉煮手法，因此外帶也能維持滋味，限時於5、6月供應。
Suage本季也推出「芒果霜淇淋（60元）」、「芒果起士塔（50元）」、「芒果拉昔（80元）」等3款芒果甜點。凡於統一時代店點選「燉煮月亮軟骨、虎掌湯咖哩」或「味噌精力燉煮牛筋湯咖哩」，就贈送「芒果霜淇淋」1杯。另外在統一時代店、大直美麗華店與台南三井店，只要點選任一季節菜單，就可以39元加購「芒果起士塔」1個，原價60元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言