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用百年風華路易十三歡慶母親節 展現女性奢華品味

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
路易十三歷經時代淬鍊，是女人一生之中必須品嘗、最具分量及質感的百年好酒。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
路易十三歷經時代淬鍊，是女人一生之中必須品嘗、最具分量及質感的百年好酒。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

誰說女人就不懂烈酒，除了紅白酒之外，路易十三法國干邑最適合有人生故事的女人，用具百年風華的路易十三歡慶母親節，更能展現女性奢華品味。

說到傳承百年的釀酒故事，路易十三肯定是每位品酒師與收藏家們討論熱度最高的話題。自1874年以來，每瓶路易十三都經由酒窖大師們的悉心調配，世世代代流傳下去，且皆由最古老、優質的生命之水所釀製而成。如同女人韻味，在不同年紀散發出不一樣的風華滋味。路易十三歷經時代淬鍊，無非是女人一生之中必須品嘗，最具分量及質感的百年好酒。

嚴選葡萄品種

路易十三堅持選擇出自法國干邑中心地區的香檳區，只有那裡才擁有白堊土質所生產出的頂級白玉霓葡萄。每瓶路易十三都是由多達1200種，在獨特的蒂爾肯橡木桶內陳釀調配而成。琥珀色酒體晶瑩剔透，味道醇厚，尾韻馥郁芬芳。好比不同女性，各有不同精彩故事，而女人風味令人回味無窮。

精選釀製工藝

「時間」是釀造頂及路易十三最珍貴的原料之一，除了百年傳承釀酒技藝，手工吹製的水晶瓶身也富含意義的歷史故事。猶如女人注重每個細節，仔細觀看水晶酒瓶，不但瓶頸以20K金裝飾，且瓶底與瓶塞皆刻有獨一無二的專屬序號，瓶底處的兩側更印上象徵法國皇室的鴛鴦花圖騰，完美顯現出路易十三的頂級尊榮地位。

蘊含時尚品味

路易十三跟女人一樣在乎時尚品味。其瓶身繁瑣的水晶工藝，宣揚著經典時尚精神，與法國皇室精品水晶品牌巴卡拉（Baccarat）和聖路易，共同打造獨特瓶身。巴卡拉亦在香奈兒N°5香水問世100週年之際，為Chanel打造具有紀念意義的XXL Baccarat香水瓶，足見路易十三的時尚品味相當前衛。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

路易十三跟女人一樣在乎時尚品味，與法國皇室精品水晶品牌巴卡拉（Baccarat）和聖路易，共同打造獨特瓶身。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
路易十三跟女人一樣在乎時尚品味，與法國皇室精品水晶品牌巴卡拉（Baccarat）和聖路易，共同打造獨特瓶身。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
路易十三如同女人韻味，在不同年紀散發出不一樣的風華滋味。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
路易十三如同女人韻味，在不同年紀散發出不一樣的風華滋味。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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