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過桶尋「蜜」境 百富16年法國皮諾甜酒桶限量首發

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
百富16年法國皮諾甜酒桶，邀請威士忌愛好者探索清甜花果蜜境。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富16年法國皮諾甜酒桶，邀請威士忌愛好者探索清甜花果蜜境。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭知名威士忌品牌「百富單一麥芽威士忌」在首席調酒師大衛史都華的帶領下，開創了突破威士忌製酒規則的「過桶工藝」。今年百富再次突破風味的極限探索，打造出百富第一款以法國皮諾甜酒桶過桶的全新威士忌「百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌」，以法國皮諾甜酒桶二次熟成，讓百富經典蜂蜜風味再次昇華。

蘇格蘭知名威士忌品牌「百富單一麥芽威士忌」是少數仍遵循傳統製酒工藝的威士忌酒廠，百年以來秉持「一心一藝」品牌精神，謹守每一道製酒工序，悉心成就一瓶瓶工藝結晶。

「百富16年法國皮諾甜酒桶」靈感源於百富美國品牌大使的一趟歐洲之旅，因在旅途中嘗試了來自法國干邑區的開胃酒對之難以忘懷，便向百富首席調酒師大衛史都華提議使用皮諾甜酒桶來過桶。

大衛史都華表示：「當我得知皮諾酒桶（Pineau Cask）時，我立刻對它的風味印象深刻，很想看看這些橡木桶會給百富帶來什麼不同。」在爾後的八年裡，大衛史都華和百富團隊致力於尋找出最優質的橡木桶，在不懈追求與試驗後，終於實現理想中的過桶風味，於2022年正式推出過桶系列全新生力軍——百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌。

「百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌」，是百富首次使用來自法國皮諾甜酒桶過桶，威士忌先在傳統橡木桶中陳年至少16年後，再以皮諾甜酒桶過桶數月，進行二次熟成，售價為新台幣3,800元。

新酒款以經典蜂蜜風味為基調，綴以清甜花果如蜜柚、天竺葵花香、細緻蜜餞及嫩薑香氣，尾韻清爽順口，齒頰留香、非常令人著迷。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌，售價為新台幣3,800元。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌，售價為新台幣3,800元。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌」 限量首發新上市。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌」 限量首發新上市。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富過桶系列，一心一藝以過桶尋「蜜」境。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富過桶系列，一心一藝以過桶尋「蜜」境。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
台灣格蘭父子行銷總監陳瀅如（右）與百富品牌大使沈宇軒，一同宣布「百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌」正式登台上市。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
台灣格蘭父子行銷總監陳瀅如（右）與百富品牌大使沈宇軒，一同宣布「百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌」正式登台上市。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富首創「過桶工藝」，首席調酒師大衛史都華推出全新力作「百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌」。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富首創「過桶工藝」，首席調酒師大衛史都華推出全新力作「百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌」。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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