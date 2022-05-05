Silver City星銀音樂節 蛋堡、Julia吳卓源熱力獻唱

隨著夏日即將來臨，海灘、露營、演唱會的熱鬧氣氛也在逐漸升溫當中。啤酒品牌海尼根台灣將在6月11日（六）舉辦「Silver City星銀音樂節」，限量門票將只送不賣，要以微醺和熱鬧音樂，為盛夏揭開活力序幕。

在這場於南港展覽館舉辦的音樂盛會中，包含Julia吳卓源與饒舌歌手婁俊碩都是主力亮點，另有創作女歌手Karencici、新生代樂手「阿夜」Marz23、與DJ KAKU等藝人接力演出，並由獲得2021金曲獎最佳男歌手的Soft Lipa蛋堡壓軸將氣氛推向最高峰。

而如何成為海尼根的「星」級玩家並參與這場Silver City星銀音樂節？每周數量有限的「海尼根 Silver City星銀音樂節」入場門票，只要於即日起至6月5日（日）為止，凡購買海尼根星銀啤酒滿599元，即可登入海尼根LINE官方帳號兌換，同時加碼可抽獎市價12,000元的星級雙人房住宿；此外包含7-Eleven統一超商、家樂福、大潤發、愛買等便利商店或大賣場，另有指定包裝折扣、滿額禮等不同促銷，獎品包含「輕量鍋套組」、「手提收納箱」、「海尼根星銀毛巾」。唯各賣場、獎品、折扣不盡相同，最終仍以賣場公告為主，限定通路活動將從5月4日或12日開始，最遲至5月31日結束。

「Silver City星銀音樂節」將在6月11日（六）傍晚五點開放入場，唯入場需年滿18歲以上，更多資訊，亦可參閱海尼根官方臉書粉絲團查詢：https://www.facebook.com/HeinekenTaiwan

※飲酒過量，害人害己。

包含蛋堡、Julia吳卓源與饒舌歌手婁俊碩都是主力亮點，另有創作女歌手Karencici、新生代樂手「阿夜」Marz23、與DJ KAKU、KING CHAIN金城等藝人接力演出，參與「Silver City星銀音樂節」。圖 / 海尼根台灣提供

即日起於7-11統一超商購買海尼根星銀啤酒滿599元即可上網免費索票、參加抽獎，加價199元則可選購「海尼根星銀潮流輕量鍋套組」或「海尼根星銀潮流手提收納箱」，數量有限。圖 / 海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕、未成年請勿飲酒