PChome 24h購物推「週末特殺、深夜專屬限時優惠」

5月報稅季開跑，全台民眾迎接省錢大作戰，PChome 24h購物接連登場多檔特殺活動，今天（5月5日）晚上9點至10點59分特別加碼LINE購物回饋5%，5月6日至5月9日再祭「週末特殺」下殺28折、破百品限時超低價，號召民眾務必抓緊時機撿便宜。

PChome 24h購物持續規畫週期性促銷活動，滿足消費者不同時段的購物需求，報稅季更祭出天天不間斷優惠，包括固定於每週五至週一早上推出的「週末特殺」，還有不定期平日晚上10點至隔日早上9點限定出現「深夜放價．夜貓專屬福利」，兩檔活動皆明顯刺激業績提升，更培養夜間與週末的高單價客群增加。其中「週末特殺」以35～44歲具消費力的客群為主、男女性比例趨近各半，加上近兩週母親節送禮需求攀升，也帶動護膚保養、時尚禮盒、食品保健等相關品項熱銷；夜殺熱銷商品排行則以Apple系列獨佔鰲頭，其中MacBook Air 13銷售更暴增近6倍。

近期疫情升溫，PChome 24h購物5月6日上午11點至5月9日上午9點59分「週末特殺」強打小倉Ogula大功率紫外線雙燈管消毒車狂降65折；拜維佳維他命B群發泡錠平均一盒只要558元、滿額現抵200元；還有多款家電限時特賣：美的3～4坪變頻冷專空調週末限定74折結帳再優惠、石頭掃地機器人S7+下單現省萬元送專用耗材禮盒、禾聯新一級能效6公升抑菌王除濕機特價3,990元。