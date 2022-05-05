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策展人吳牧青指控李永得施壓除名 文化部:與事實不符

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
策展人、藝術評論者吳牧青在臉書發表聲明【文化部長可以用預算支持為籌碼，要求節目拿掉重要協作者的名字嗎？】，指控文化部長李永得以預算施壓除名。圖片取自吳牧青臉書
策展人、藝術評論者吳牧青在臉書發表聲明【文化部長可以用預算支持為籌碼，要求節目拿掉重要協作者的名字嗎？】，指控文化部長李永得以預算施壓除名。圖片取自吳牧青臉書

策展人、藝術評論者吳牧青今在臉書發表聲明【文化部長可以用預算支持為籌碼，要求節目拿掉重要協作者的名字嗎？】，指文化部長李永得以預算施壓，透過陳郁秀要求藝術家謝春德將北藝中心開幕季作品《NEXEN 未來密碼》的作者群中，撤掉吳牧青的名字。對此，文化部表示，吳牧青先生的敘述與事實不符。文化部核定的公文之中，吳牧青名列於首頁製作團隊名單之中，並無吳牧青所言文化部長李永得以預算作為籌碼，要脅拿掉重要協作者名字一事。

《NEXEN 未來密碼》是北藝中心開幕表演季壓軸節目，作品橫跨戲劇、舞蹈、影像與詩等領域，網站掛名的跨領域作者群逾百人。在作者群之中，謝春德身兼藝術總監 、 總導演、 編劇，陳郁秀則是總製作人，找不到吳牧青的名字。但在吳牧青貼出的《NEXEN 未來密碼》製作組織圖之中，吳牧青掛的是「戲劇構作」。

吳牧青表示，該劇因為製作規模龐大，並仍有接續到其他場館延演計畫，所以除了台北藝術中心在開幕季的製作費，還需籌募許多製作預算的挹注。謝春德在228連假期前又委託陳郁秀私電文化部長李永得尋求預算支持。

吳牧青表示，3月2日與謝春德見面時，謝春德告訴他，3月1日接到陳郁秀的電話，陳郁秀轉述「李部長跟我說，他看了一下《NEXEN 未來密碼》的簡報，發現裡面有吳牧青是戲劇構作，他在一月底寫了篇評論批評他，他無法接受，……所以如果要去談文化部預算，可能要把他從製作團隊的名單裡拿掉」。此事導致吳牧青遭除名。

吳牧青表示，他備有3月2日謝春德老師提及陳郁秀轉述李部長要求拿掉他名字的錄音，若有政風與司法單位需要調查將一併呈附。

對此，文化部表示，《NEXEN 未來密碼》是由太界文化創意產業有限公司所提的劇場計畫，該計畫於4月6日開始文化部內核定程序，公文內首頁即註明「節目總策展/總製作人為陳郁秀，總顧問為吳靜吉，跨領域製作成員如：戲劇構作為吳牧青，舞蹈設計為胡嘉與賴翊中…」。該簽文於4月20日李部長予以核定補助，並無吳牧青先生所言文化部長李永得以預算作為籌碼，要脅拿掉重要協作者名字一事。

文化部 陳郁秀 李永得

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