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Reuge聯手MB&F 音樂飛船MusicMachine Reloaded再啟航

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
宛如太空飛船的音樂盒曾經在2013發表，並在2022年重新復歸，帶來更流線、更開放性的結構，藍、紅、黑三色各限量33款，訂價66萬。圖 / MB&F提供
宛如太空飛船的音樂盒曾經在2013發表，並在2022年重新復歸，帶來更流線、更開放性的結構，藍、紅、黑三色各限量33款，訂價66萬。圖 / MB&F提供

最簡單的事情總是最珍貴，例如空氣與自由；但其實不實際、實用之外的收藏品，偶也能帶來珍貴的價值，例如精密複雜的手工藝品。MB&F與音樂盒品牌Reuge再度合作，帶來全新MusicMachine Reloaded：一只擁有科幻外型的音樂機械盒！無法起飛，但可以曼妙的音聲和奇特造型，任聽覺與想像力，前進浩瀚無垠的科幻未來！

飛艇造型的兩側看似機艙實則視為音樂盒，音樂與之前的型號相同：當左右的「滾筒」突針滾軸轉動時、經由下方「機腹」、手工調校音梳播放，將發出音響：一面為經典搖滾金曲、另一面則為星艦迷航記（Star Trek）的經典音樂。

這個宛如太空飛船的音樂盒曾經在2013發表，並在2022年重新復歸。2013的版本由中國設計師操刀、2022的版本則由德國設計師Maximilian Maertens接手。更為流線、更為開放性的結構。藍、紅、黑三色的「MusicMachine Reloaded」，各限量33款。

當這枚音樂盒「停泊」在家中任一角落時，瞬間就將空間化身為宇宙的「停機棚」，而這充滿工業風格的裝置，更像一件裝飾藝術般，靜謐、但蓄勢待發。三款訂價皆為66萬元，可直接於M.A.D Gallery官方網站訂購，或親洽M.A.D. Gallery Taipei專賣店，地址則為：台北市大安區敦化南路一段232巷2號，每日中午營業至晚上八點，周一與周二則為固定公休。

左右的音樂滾筒，各自發出經典的搖滾樂或星艦迷航記的經典配樂。圖 / MB&F提供
左右的音樂滾筒，各自發出經典的搖滾樂或星艦迷航記的經典配樂。圖 / MB&F提供
當這枚音樂盒「停泊」在家中任一角落時，瞬間就將空間化身為宇宙的「停機棚」，而這充滿工業風格的裝置，更像一件裝飾藝術般，靜謐、但蓄勢待發。圖 / MB&F提供
當這枚音樂盒「停泊」在家中任一角落時，瞬間就將空間化身為宇宙的「停機棚」，而這充滿工業風格的裝置，更像一件裝飾藝術般，靜謐、但蓄勢待發。圖 / MB&F提供
更為簡約、俐落的流線線條，讓這款MB&F與Reuge跨界合作的音樂飛艇，以創意和音聲、飛向浩瀚宇宙。圖 / MB&F提供
更為簡約、俐落的流線線條，讓這款MB&F與Reuge跨界合作的音樂飛艇，以創意和音聲、飛向浩瀚宇宙。圖 / MB&F提供

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