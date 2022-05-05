Reuge聯手MB&F 音樂飛船MusicMachine Reloaded再啟航

最簡單的事情總是最珍貴，例如空氣與自由；但其實不實際、實用之外的收藏品，偶也能帶來珍貴的價值，例如精密複雜的手工藝品。MB&F與音樂盒品牌Reuge再度合作，帶來全新MusicMachine Reloaded：一只擁有科幻外型的音樂機械盒！無法起飛，但可以曼妙的音聲和奇特造型，任聽覺與想像力，前進浩瀚無垠的科幻未來！

飛艇造型的兩側看似機艙實則視為音樂盒，音樂與之前的型號相同：當左右的「滾筒」突針滾軸轉動時、經由下方「機腹」、手工調校音梳播放，將發出音響：一面為經典搖滾金曲、另一面則為星艦迷航記（Star Trek）的經典音樂。

這個宛如太空飛船的音樂盒曾經在2013發表，並在2022年重新復歸。2013的版本由中國設計師操刀、2022的版本則由德國設計師Maximilian Maertens接手。更為流線、更為開放性的結構。藍、紅、黑三色的「MusicMachine Reloaded」，各限量33款。