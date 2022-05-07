夏天不怕手痠滿頭汗！網推大風量、速乾款吹風機都在這

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「吹風機」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大吹風機品牌網路聲量排行與吹風機選購因素有哪些。

很多長頭髮、髮量多的女生吹頭髮總是要花很久時間，常常頭髮還沒乾手都先痠了。到了夏天，再加上悶熱的天氣，才剛洗完澡，吹個頭髮就又滿頭大汗！但不吹乾就睡覺，醒來後不但頭髮會亂翹，還可能導致頭痛、髮質變差等情況，到底如何才能縮短吹頭髮的時間，又不讓頭髮受損呢？

「Dyson」風量大頭髮超快乾！網推「Panasonic」吹完不毛躁

說起吹風機，大家第一個想起的品牌一定是「Dyson」，除了機身時尚美觀外，「Dyson」也隨購買附上烘罩等配件，而超大風量讓頭髮可以更快乾的特性，受許多長髮、厚髮的民眾大推「Dyson真的很好用，風量足吹乾極快還有恆溫」、「Dyson是真的吹超快、風超大，用過就回不去了」。

吹風機品牌top6網路聲量排行。Social Lab社群實驗室/製圖

再看到聲量第二名的「Panasonic」也同樣是網友熱議的品牌，因吹乾頭髮後不毛躁、有光澤感而受到民眾關注，常見網友推薦表示「我也是常常染髮，吹完後比較保濕不會毛躁」、「喜歡Panasonic，吹完覺得頭髮有變柔順」等，社群討論區更常有網友將兩個品牌拿來比較，也有網友分享使用經驗，表示兩個品牌都用過，認為民眾可以看髮質與需求選購，表示「Dyson吹乾比較快，吹完也較蓬鬆」而「Panasonic則是吹完髮質比較好，適合細軟或受損髮」。

吹風機「速乾又省時」最重要！受損髮質首推「負離子吹風機」

吹頭髮絕對是許多長頭髮、髮量多女生的惡夢，常常吹到手很酸，頭髮卻還沒有乾，夏天更常常吹到滿身汗，因此民眾選擇吹風機時，首要看重的要素就是「速乾又省時」，此外，髮質乾硬、經常染髮導致頭髮受損的民眾則特別在意「吹完髮質好不毛躁」，就有網友提到「（負離子吹風機）吹起來頭髮比較順也比較有光澤」、「吹完不容易打結、髮尾不毛躁真的很重要」。

吹風機六大訴求 網路聲量排行。Social Lab社群實驗室/製圖

而經常旅行、出差的民眾則在意吹風機能否「方便攜帶」、「手感好握」，日前就曾有網友發文請益「請問旅行用吹風機哪一種比較好？」，表示在出遠門的時候，若吹風機體積龐大、太重，攜帶起來「真的很麻煩」。

吹風機是保護頭髮重要的必備工具，頭髮的造型、光澤以及柔順，都跟吹風機有著非常重要的關係，不同的特性都需多方比較、試用，現在就購入一台符合自身需求的吹風機，再也不用吹頭髮吹到懷疑人生！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》