《挑戰—安藤忠雄展》 全球巡迴展最終站 預售票全面開賣
日本建築巨擘安藤忠雄生涯回顧大展《挑戰—安藤忠雄展》即將落腳臺灣！由忠泰美術館聯手安藤忠雄建築展實行委員會共同主辦，並邀請龍國英旅日建築師擔任策展顧問，展覽將於6月3日至9月13日於松山文創園區一號倉庫舉辦。本展自2017年從東京新美術館出發，巡迴巴黎、米蘭、上海與北京等五地，即將抵達世界巡迴的最終站—臺北。
超過三百多件展品不只涵蓋眾多生涯代表作，亦透過四大主題：「空間的原型」、「城市的挑戰」、「景觀的創造」以及「與歷史對話」帶領觀眾深入探索安藤忠雄的人生挑戰之旅。除了創意凝聚的建築模型與留下永恆瞬間的眾多影片外，現場也展出1:1尺寸復刻的名作「光之教堂」。本次也特別展出安藤忠雄年少自學時期的旅行速寫與靈光乍現的設計手稿，觀眾得以藉此手稿觸碰建築師靈魂深處，領略這位當代建築大師的創作理念及其對人生永不止息的挑戰。
即日起，展覽預售票全面開賣！ udn售票網、7-11 ibon、全家FamiPort、博客來售票網、KLOOK、KKday、OPENTIX皆可購買。預購者可以299元優惠價格購買原價390元的票券，預售期間至6月2日為止；另外，期間限定「雙人紀念套票」，內容包含2張不同設計款單日票、票封，每套售價660元，期間只到5月18日止。更多展覽及售票資訊，詳見忠泰美術館官網。
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