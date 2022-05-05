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21世紀×Mister Donut「炸雞波堤堡」登場！只賣19天
炸雞搭配甜甜圈的雙重美味！連鎖速食「21世紀」首度攜手「Mister Donut」，自5月11起限時限量推出「厚豆香炸雞波堤堡」，將微辣的炸雞搭配日式蜜糖波堤，交織出鹹中帶甜的層次享受。
全新推出的「厚豆香炸雞波堤堡」，以鮮嫩雞腿肉擔任主角，調味後裹粉油炸，帶來外酥內多汁、鹹香微辣的滋味。外層則是使用Mister Donut純正日式的「厚豆香風味蜜糖波堤」，黑須豆香粉散發出彷彿花生醬的絕妙變化，鹹香中帶甜味；波堤的獨特口感與生菜的爽脆，也為「厚豆香炸雞波堤堡」增添口感變化，帶來意想不到的風味。
「厚豆香炸雞波堤堡」自5月11日至5月29日期間限時販售，僅限19天，套餐內含厚豆香炸雞波堤堡、黃金脆薯、四季春冰茶，原價235元，優惠價189元，於21Plus、21風味館的25間以上門市販售，每日每店限量15個。
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