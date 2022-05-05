秀MIKIMOTO 珍珠迪麗熱巴背面全裸大尺度 尹汝貞賣優雅

每一顆珍珠都是獨一無二的存在，而珍珠風格多變，隨著配戴者的個性、年紀、性別，展現無拘束的從容優雅與自信風采。以珍珠聞名全球的珠寶品牌MIKIMOTO，全球代言人迪麗熱巴以一身白淨洋裝和美背，演繹MIKIMOTO Universe Elements系列戒指與日本Akoya珍珠鑽石耳環，鑽石折射璀璨光芒，與日本Akoya珍珠獨有的瑩潤光澤微妙交織光影，襯托她的白皙肌膚，極簡點綴盡顯優雅高貴氣質，散發純淨的靈動光芒。

以電影「夢想之地」拿下奧斯卡最佳女配角獎的韓國知名女演員尹汝貞（Youn Yuh-Jung）則是， 配戴 MIKIMOTO珠寶登上香港版名人時尚雜誌「Prestige」四月號封面，她近期也將出演韓國實境節目tvN綜藝「意外的旅程」，其中除了展現尹汝貞的日常生活，更將播出拍攝雜誌封面與內頁的花絮片段，令人期待。戲路風格多變的她，以率性不做作、幽默又充滿智慧的人生態度，圈粉無數，更為現代女性的自信優雅樣貌，做出最完美的詮釋。 MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴配戴MIKIMOTO Universe Elements系列戒指與日本Akoya珍珠鑽石耳環。圖／MIKIMOTO提供 尹汝貞配戴的MIKIMOTO Cherry Blossom 系列珍珠鑽石耳環，18K粉紅金，花朵鋪鑲鑽石總重約0.22克拉，搭配約8.00毫米日本Akoya珍珠，13萬元。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴演繹MIKIMOTO Universe Elements系列戒指與日本Akoya珍珠鑽石耳環。圖／MIKIMOTO提供 尹汝貞配戴MIKIMOTO珠寶登上Prestige雜誌香港版四月號封面。圖／摘自網路 尹汝貞配戴MIKIMOTO珠寶登上Prestige雜誌香港版四月號封面。圖／摘自網路 尹汝貞配戴的MIKIMOTO M Collection珍珠鑽石耳環，18K白金鑲嵌鑽石總重各約0.02克拉，搭配約7.75毫米日本Akoya珍珠，73,000元。圖／MIKIMOTO提供 尹汝貞配戴MIKIMOTO珠寶登上Prestige雜誌香港版四月號封面。圖／摘自網路 尹汝貞配戴的MIKIMOTO M Collection珍珠鑽戒，18K白金鑲嵌鑽石總重約0.04克拉，搭配約8.50毫米日本Akoya珍珠，79,000元。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴配戴MIKIMOTO Universe Elements系列戒指與日本Akoya珍珠鑽石耳環。圖／MIKIMOTO提供 迪麗熱巴配戴的MIKIMOTO Universe Elements系列珍珠鑽戒，18K白金鑲嵌鑽石總重約0.35克拉，搭配約8.25毫米日本Akoya珍珠，15萬2,000元。圖／MIKIMOTO提供 迪麗熱巴配戴的MIKIMOTO珍珠鑽石耳環，18K白金鑲嵌鑽石總重約0.46克拉、搭配約7.75毫米日本 Akoya珍珠，16萬1,000元。圖／MIKIMOTO提供