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秀MIKIMOTO 珍珠迪麗熱巴背面全裸大尺度 尹汝貞賣優雅
每一顆珍珠都是獨一無二的存在，而珍珠風格多變，隨著配戴者的個性、年紀、性別，展現無拘束的從容優雅與自信風采。以珍珠聞名全球的珠寶品牌MIKIMOTO，全球代言人迪麗熱巴以一身白淨洋裝和美背，演繹MIKIMOTO Universe Elements系列戒指與日本Akoya珍珠鑽石耳環，鑽石折射璀璨光芒，與日本Akoya珍珠獨有的瑩潤光澤微妙交織光影，襯托她的白皙肌膚，極簡點綴盡顯優雅高貴氣質，散發純淨的靈動光芒。
以電影「夢想之地」拿下奧斯卡最佳女配角獎的韓國知名女演員尹汝貞（Youn Yuh-Jung）則是， 配戴 MIKIMOTO珠寶登上香港版名人時尚雜誌「Prestige」四月號封面，她近期也將出演韓國實境節目tvN綜藝「意外的旅程」，其中除了展現尹汝貞的日常生活，更將播出拍攝雜誌封面與內頁的花絮片段，令人期待。戲路風格多變的她，以率性不做作、幽默又充滿智慧的人生態度，圈粉無數，更為現代女性的自信優雅樣貌，做出最完美的詮釋。
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