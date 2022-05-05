聽新聞
test
0:00 / 0:00
蝦皮購物迪士尼文具旗艦店超級新品日「金典維尼系列」開賣
浪漫5月天，5月10至5月12日蝦皮購物「迪士尼文具旗艦店超級新品日」推出「金典維尼」系列，人氣角色小熊維尼首度化身黑金色系，可愛、質感兼具；蝦皮購物再獨家加碼消費滿額送限量維尼壓克力鑰匙圈、下單再抽金典維尼不鏽鋼餐具組，自用、送禮都體面。
蝦皮購物「迪士尼文具旗艦店超級新品日」推出「金典維尼系列」，不同於過往的粉嫩配色，首度推出以黑、金為主色的搭配，金典維尼折疊收納手機架、名片盒、皮革不鏽鋼隨身鏡等200元有找；金典維尼燙金兩用證件套特價299元；金典維尼皮革燙金收納盒特價499元。歡慶新系列獨家開賣，5月10日至5月12日下單即可抽價值749元的金典維尼不鏽鋼餐具組，再加碼消費滿699元送限量維尼壓克力鑰匙圈，消費滿299元折100元、滿599元折200元，還有限時限量的5折券、消費滿501元折500元的超殺優惠。
此外，蝦皮購物攜手誠品推出精選品牌活動「夏日生活新樣貌」，5月9日至5月18日消費滿588元現折50元、滿1,688元現折150元、參展商品單筆消費滿899元現折99元。原價3,850元的愛馬仕小香禮盒特價2138元、誠品限定UnipapaＸ鱷魚牌卡匣下殺68折、伊万里陶芸富士山咖啡濾杯現省近400元、原價1,600元的澳洲柯菈Koala Eco浴室清潔劑1+1特惠組活動期間特價999元。5月12日購買參展商品就送限量森歐黎漾質進化咖啡因體驗組，5月12日至5月18日再加碼全店不限金額消費即可抽市價4,280元的CHANCOO便攜式果汁機、單筆滿千元再抽BRUNO多功能電烤盤。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言