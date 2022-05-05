快訊

影／又爆虐嬰...10天大幼嬰被倒吊狠當物品甩 照顧員稱瘀青是「黃疸」

急轉彎！「快篩陽即確診」改5月12日才上路 莊人祥曝原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蝦皮購物迪士尼文具旗艦店超級新品日「金典維尼系列」開賣

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物迪士尼文具旗艦店新品「金典維尼」上市，5月10日至5月12日消費滿額就送限量維尼壓克力鑰匙圈。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物迪士尼文具旗艦店新品「金典維尼」上市，5月10日至5月12日消費滿額就送限量維尼壓克力鑰匙圈。圖／蝦皮購物提供

浪漫5月天，5月10至5月12日蝦皮購物「迪士尼文具旗艦店超級新品日」推出「金典維尼」系列，人氣角色小熊維尼首度化身黑金色系，可愛、質感兼具；蝦皮購物再獨家加碼消費滿額送限量維尼壓克力鑰匙圈、下單再抽金典維尼不鏽鋼餐具組，自用、送禮都體面。

蝦皮購物「迪士尼文具旗艦店超級新品日」推出「金典維尼系列」，不同於過往的粉嫩配色，首度推出以黑、金為主色的搭配，金典維尼折疊收納手機架、名片盒、皮革不鏽鋼隨身鏡等200元有找；金典維尼燙金兩用證件套特價299元；金典維尼皮革燙金收納盒特價499元。歡慶新系列獨家開賣，5月10日至5月12日下單即可抽價值749元的金典維尼不鏽鋼餐具組，再加碼消費滿699元送限量維尼壓克力鑰匙圈，消費滿299元折100元、滿599元折200元，還有限時限量的5折券、消費滿501元折500元的超殺優惠。

此外，蝦皮購物攜手誠品推出精選品牌活動「夏日生活新樣貌」，5月9日至5月18日消費滿588元現折50元、滿1,688元現折150元、參展商品單筆消費滿899元現折99元。原價3,850元的愛馬仕小香禮盒特價2138元、誠品限定UnipapaＸ鱷魚牌卡匣下殺68折、伊万里陶芸富士山咖啡濾杯現省近400元、原價1,600元的澳洲柯菈Koala Eco浴室清潔劑1+1特惠組活動期間特價999元。5月12日購買參展商品就送限量森歐黎漾質進化咖啡因體驗組，5月12日至5月18日再加碼全店不限金額消費即可抽市價4,280元的CHANCOO便攜式果汁機、單筆滿千元再抽BRUNO多功能電烤盤。

蝦皮購物5月10至5月12日「迪士尼文具旗艦店超級新品日」推出金典維尼皮革燙金收納盒，優惠價499元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物5月10至5月12日「迪士尼文具旗艦店超級新品日」推出金典維尼皮革燙金收納盒，優惠價499元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物5月10至5月12日「迪士尼文具旗艦店超級新品日」推出金典維尼折疊收納手機架，優惠價199元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物5月10至5月12日「迪士尼文具旗艦店超級新品日」推出金典維尼折疊收納手機架，優惠價199元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物5月10至5月12日「迪士尼文具旗艦店超級新品日」推出金典維尼不鏽鋼餐具組，優惠價599元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物5月10至5月12日「迪士尼文具旗艦店超級新品日」推出金典維尼不鏽鋼餐具組，優惠價599元。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物 餐具 咖啡

延伸閱讀

南加州迪士尼酒店臭蟲訴訟 以10萬美元和解

離日本迪士尼越來越近？ 林氏璧提一關鍵數據台日「黃金交叉」

蝦皮購物「5.5超強母親節」專櫃保養4折起、內衣2折起

蝦皮購物：全站禁售快篩試劑 若查獲立即停權送辦

相關新聞

四川成都柴門薈 驚豔你的視覺與味蕾

在當下的中國，東方審美的文化心理正在被逐漸的重拾與放大，而外在的演繹行為也正在被各色的商業模式包裝利用，當然，這或許可以說是文化自信的一種表達方式。

侘寂風格五大元素：Picamat主理人Jessica的侘寂必備居家材質

侘寂風格的居家，在這幾年的如潮牌般吹襲著整個全球室內設計，由最初的兩位比利時建築設計師帶領之下，加上美國饒舌歌手肯爺推特發文的推波助瀾之下，延燒全世界，讓大家注意到這個原本從日本茶道千利修所帶來的生活態度，延伸到居家空間的禪意減法生活哲學。

深歛簡俐沐光宅 滿足辦公需求的空間應用

透過空間設計將個人喜好與生活需求整合，打造一處理想的完美之境，是眾人心之所嚮。

回收空瓶變身可愛零廢包！7-ELEVEN把愛找回來創新公益

以「地球永續．你我日常」綠色思維和消費者一起從生活實踐日常公益的統一超商，為落實永續承諾，延續去年7-ELEVEN把愛找...

21世紀×Mister Donut「炸雞波堤堡」登場！只賣19天

炸雞搭配甜甜圈的雙重美味！連鎖速食「21世紀」首度攜手「Mister Donut」，自5月11起限時限量推出「厚豆香炸雞...

秀MIKIMOTO 珍珠迪麗熱巴背面全裸大尺度 尹汝貞賣優雅

每一顆珍珠都是獨一無二的存在，而珍珠風格多變，隨著配戴者的個性、年紀、性別，展現無拘束的從容優雅與自信風采。以珍珠聞名全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。