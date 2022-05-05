蝦皮購物迪士尼文具旗艦店超級新品日「金典維尼系列」開賣

浪漫5月天，5月10至5月12日蝦皮購物「迪士尼文具旗艦店超級新品日」推出「金典維尼」系列，人氣角色小熊維尼首度化身黑金色系，可愛、質感兼具；蝦皮購物再獨家加碼消費滿額送限量維尼壓克力鑰匙圈、下單再抽金典維尼不鏽鋼餐具組，自用、送禮都體面。

蝦皮購物「迪士尼文具旗艦店超級新品日」推出「金典維尼系列」，不同於過往的粉嫩配色，首度推出以黑、金為主色的搭配，金典維尼折疊收納手機架、名片盒、皮革不鏽鋼隨身鏡等200元有找；金典維尼燙金兩用證件套特價299元；金典維尼皮革燙金收納盒特價499元。歡慶新系列獨家開賣，5月10日至5月12日下單即可抽價值749元的金典維尼不鏽鋼餐具組，再加碼消費滿699元送限量維尼壓克力鑰匙圈，消費滿299元折100元、滿599元折200元，還有限時限量的5折券、消費滿501元折500元的超殺優惠。