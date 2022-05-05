新北確診人數破萬 飯店母親節訂位人數至少減4成
國內疫情持續升溫，但這周日就是母親節，不少民眾無奈取消訂位，或是改外帶回家享用。新北有飯店訂位數量至少減少四成，甚至八成，飯店業者無奈表示，主要還是受到疫情影響，客人若想取消訂位，還會多問是否想改外帶在家慶祝節日，至少還能跟家人過節，爭取一點商機。
板橋凱撒飯店表示，因疫情升溫，目前周六訂位約四成，周日六成，位子沒有全滿，部分客人也選擇取消訂位，飯店也會詢問，是否要改外帶餐點回家與家人享用，除了比較安心，同樣能與家人享用精緻母親節大餐。因飯店客源多是新北市民，其中板橋人居多，因去年也是過完母親節後疫情大爆發，比起過往都是客滿，今年至少減少四成商機。
淡水將捷金鬱金香飯店今年母親節推出「養生春暉宴」，如今受到疫情影響，訂位人數大幅下滑，將捷指出，因疫情升溫，今年母親節訂位狀況少了約八成，外帶增加約三成。
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