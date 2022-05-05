曾創造許多台灣「第一次」 時尚設計師潘黛麗辭世

台灣第一代服裝設計師潘黛麗，於4月30日傳出因為心臟病舊疾辭世消息，享壽72歲。回顧她的一生可說是台灣時尚發展史的縮影，從在委託行販售自有品牌到1990年代進駐潮流先驅中興百貨、進軍巴黎時裝周等，一步步開創台灣時尚里程碑，也開啟了台灣設計師與國際時尚接軌的大門。

出生於1950年的潘黛麗，因為家庭背景緣故讓她從小受台灣、上海及香港三座城市文化影響。她曾透露小時候跟奶奶看戲都在觀察演員的服裝打扮，從中培養出獨特美感鑑別力。後來因緣際會之下在中學時進入成衣紡織工廠工作，培養了紡織技術，更讓她從兒時看戲時的「用眼欣賞」到真正能感受手作的樂趣、布料的觸感魅力，從而為日後的服裝設計師身份奠定基礎了基礎。

她就讀於當年還稱作實踐家專的服裝設計系時，跟校長建議讓學生自行張羅服裝秀，後來更要求舉辦畢業展，甚至連場地都是她奔走協調，也就是說，現在名聲響亮的實踐大學畢業服裝展，就是由她所開創的。於實踐家專服裝設計系畢業後，潘黛麗率先嘗試在當時蔚為消費潮流的「委託行」販售自有品牌，與舶來品抗衡。後來將業務陸續拓展至中南部。到了1990年代，進駐當時最前衛、最有代表性的時尚重鎮台北中興百貨，1994年參與巴黎時裝周，成為台灣史上第一批走進國際時裝周的設計師之一。

潘黛麗的設計特別強調剪裁，肩線更是一大特色，因為她認為一但肩線撐起來後，無論穿者的身形如何，都不至於會讓衣服走樣。多年來，她對產業始終抱有熱情，更不吝提攜後輩，對新資訊也充滿好奇。早在2004年，就與許多國內設計師共同發起拒用動物皮草運動。2018年推出40周年大秀時，更挑戰新材質，使用內衣材質「三明治布」來做禮服。2019年，她還攜手國內其他四位設計師以三明治布的升級版Beyond Spacer立體多面布料發表作品，一路走來始終樂於嘗試新事物。