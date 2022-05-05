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萬寶龍參展Homo Faber頂級手工藝展 展現書寫自由意念

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
萬寶龍並在展區中設計了一方「萬寶龍書寫站」（Montblanc Writing Station），人們可在此親自感受不同筆尖的觸感、回饋。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍並在展區中設計了一方「萬寶龍書寫站」（Montblanc Writing Station），人們可在此親自感受不同筆尖的觸感、回饋。圖 / 萬寶龍提供

第二屆的歐洲頂級手工藝展覽（Homo Faber）甫於義大利威尼斯登場，繼Richemont Group旗下多個品牌參與之後，萬寶龍（Montblanc）也宣佈參與此一工藝年度盛會，除了重現精湛手工藝品的誕生與體驗，更帶來一件充滿奇思妙想的裝置藝術，將書寫、文字、知識，帶往更高、更自由的無限維度。

展覽中萬寶龍為訪客帶來了沉浸式體驗，包含詳細詮釋一枚萬寶龍筆尖的12個精製工序，同時並有資深工匠於現場示範鍛造的過程。而在一枚又一枚的筆尖誕生之後，實際的書寫正是一段「生命」的開始與延伸；萬寶龍並在展區中設計了一方「萬寶龍書寫站」（Montblanc Writing Station），人們可在此親自感受不同筆尖的觸感、回饋，甚至是不同力道、技巧與墨水顏色後，線條與字句的萬千變化可能。

展覽期間，萬寶龍並與Studio Marianne Guély合作，帶來屬於「想像的字母」（The Imaginary Alphabet）系列的裝置藝術：「ABCD’M」，藝術除了向威尼斯印刷商Aldo Manuzio致意，並展現了Homo Faber、萬寶龍與Studio Marianne Guély所共同擁有的文化視野與精神。

該裝置帶有了多重的隱喻：書架上的書本象徵了知識與智慧，而拱頂則象徵了古老讀本與威尼斯的橋樑。於此同時，在鏡像中反射的叢書和字母則象徵了文明與經驗的積累堆疊，而懸掛空中的紙製字母正呼應了主題「想像的字母」，獨立而自由，自既定印象中飛躍而出，展現自由與無限可能的精神。

金色的筆尖不只是近代手工藝巔峰的總成，更是一段又一段人類文明的持續譜寫。圖圖 / 萬寶龍提供
金色的筆尖不只是近代手工藝巔峰的總成，更是一段又一段人類文明的持續譜寫。圖圖 / 萬寶龍提供
展覽中萬寶龍為訪客帶來了沉浸式體驗，包含詳細詮釋一枚萬寶龍筆尖的12個精製工序。圖 / 萬寶龍提供
展覽中萬寶龍為訪客帶來了沉浸式體驗，包含詳細詮釋一枚萬寶龍筆尖的12個精製工序。圖 / 萬寶龍提供
展覽期間，萬寶龍並與Studio Marianne Guély合作，帶來屬於「想像的字母」（The Imaginary Alphabet）系列的裝置藝術：「ABCD’M」。圖 / 萬寶龍提供
展覽期間，萬寶龍並與Studio Marianne Guély合作，帶來屬於「想像的字母」（The Imaginary Alphabet）系列的裝置藝術：「ABCD’M」。圖 / 萬寶龍提供

威尼斯

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