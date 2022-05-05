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統一夢公園生活事業「玲廊滿藝」線上藝廊今上線開幕

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
統一夢公園生活事業「玲廊滿藝」線上藝廊今天上線開幕，在奇美博物館展出部分作品。記者周宗禎／攝影
統一夢公園生活事業「玲廊滿藝」線上藝廊今天上線開幕，在奇美博物館展出部分作品。記者周宗禎／攝影

統一集團夢公園生活事業今在奇美博物館舉辦，「玲廊滿藝」線上藝廊上線開幕活動；現場展出20多幅油畫、水彩、粉彩等藝術作品，並邀請14名藝術家到場說明創作理念與特色，線上則展出22名藝術家353幅作品。

開幕邀請數十名藝術家到場現身說法，線上同步展出數百幅原創畫作，展現題材包含油畫、水彩、粉彩、壓克力等。並依創作主題延伸為三大系列：包含能讓人回味生活點滴心動的 「城市記憶」 系列；視覺上充滿大膽創色的「色彩饗宴」 系列；以及讓人驀然回首會心一笑的 「自然療癒」系列。希望觀眾能理解藝術家的背景與故事，領會創作的感動與理念，進而透過網路平台找到與作品共鳴。

主辦單位表示，活動以「廣納生活藝術之美，豐富生命品味之意為核心概念，藉以展現藝術無邊，創意至極的藝苑之美」；搭起藝術家與收藏家橋樑，讓藝術創作能友善被看見，每件創作理念能產生共鳴，讓文創藝術更自然融入生活，今天在擁有千萬會員的博客來網站開辦線上藝廊「玲廊滿藝」。

統一夢公園生活事業「玲廊滿藝」線上藝廊上線開幕，請到創作藝術家現身說法。記者周宗禎／攝影
統一夢公園生活事業「玲廊滿藝」線上藝廊上線開幕，請到創作藝術家現身說法。記者周宗禎／攝影
統一夢公園生活事業「玲廊滿藝」線上藝廊今天上線開幕，在奇美博物館展出部分作品。記者周宗禎／攝影
統一夢公園生活事業「玲廊滿藝」線上藝廊今天上線開幕，在奇美博物館展出部分作品。記者周宗禎／攝影
統一夢公園生活事業「玲廊滿藝」線上藝廊今天上線開幕，在奇美博物館展出部分作品。記者周宗禎／攝影
統一夢公園生活事業「玲廊滿藝」線上藝廊今天上線開幕，在奇美博物館展出部分作品。記者周宗禎／攝影
統一夢公園生活事業「玲廊滿藝」線上藝廊上線開幕，請到創作藝術家現身說法。記者周宗禎／攝影
統一夢公園生活事業「玲廊滿藝」線上藝廊上線開幕，請到創作藝術家現身說法。記者周宗禎／攝影
統一夢公園生活事業「玲廊滿藝」線上藝廊今天上線開幕，在奇美博物館展出部分作品。記者周宗禎／攝影
統一夢公園生活事業「玲廊滿藝」線上藝廊今天上線開幕，在奇美博物館展出部分作品。記者周宗禎／攝影

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