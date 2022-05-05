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用味蕾遊覽北歐 L:A BRUKET聯名亞洲50大酒吧推限定餐

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
「NATURE」套餐組合：魚類與調飲。圖／L:A BRUKET提供
「NATURE」套餐組合：魚類與調飲。圖／L:A BRUKET提供

一想到北歐，會想到什麼呢？海洋、森林、清澈的大自然，都是北歐的代表。來自瑞典保養品牌L:A BRUKET，汲取北歐自然素材，呈現出香氛與護膚產品，讓在都會生活的每個人，都能與大地環節連結。L:A BRUKET為將此概念讓更多人了解，攜手剛獲得亞洲50大酒吧之一的ROOM by Le Kief，共同推出「NATURE」套餐組合，以5道菜、5款調飲，品味北歐的美好風格。

ROOM by Le Kief主理人Seven從L:a Bruke的北歐風土元素中，將極簡、乾淨、森林、香草與海岸作為發想景點，結合L:a Bruke產品經典的海鹽、海藻，推出限定套餐，並以「香氣」作為貫穿，可以透過氣味與味蕾，彷彿來趟北歐之旅。

前菜以夾心bonbon為開頭，咬下有著草本香氣的香菜柑橘冰沙，並搭配有著蜂蜜、礦物氣息與果香的氣泡酒，彷彿漫步在北歐森林的清晨時光；沙拉則是運用馬鈴薯製成Gnocchi，兼烤後的麵疙瘩與海藻、柑橘醋食用，搭配有著鼠尾草、薄荷混合柑橘風味的白酒基底，可以喝到迷人的香氣；另套魚的餐點，則是醃漬鮭魚，取材自L:a Bruke的天然海鹽，將鮭魚醃漬24小時，搭配辛香料呈現多樣口感，飲品則搭配結合蒔蘿、綠茶香氣的北歐風康普茶酒。

主菜則是瑞典最著名的肉丸，醬料帶點煙燻香草的氣息，有著對北歐的直接想像，搭配調飲則是廣藿香和檀木香氣的威士忌，經過鮮奶油奶洗後帶入乳脂的濃郁；甜點則是用抹茶製成的海綿蛋糕，有點微苦的大人味，搭配有著小黃瓜薄荷泡泡的甜點酒。

「NATURE」套餐組合即日起至7月30日，每周五、六的19點至21點30分限量供應，每套2,200元+10%，並有L:a Bruket獨家體驗禮與專屬優惠回饋。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「NATURE」套餐組合：前菜與調飲。圖／L:A BRUKET提供
「NATURE」套餐組合：前菜與調飲。圖／L:A BRUKET提供
「NATURE」套餐組合：沙拉與調飲。圖／L:A BRUKET提供
「NATURE」套餐組合：沙拉與調飲。圖／L:A BRUKET提供
「NATURE」套餐組合：主菜與調飲。圖／L:A BRUKET提供
「NATURE」套餐組合：主菜與調飲。圖／L:A BRUKET提供
「NATURE」套餐組合：甜點與調飲。圖／L:A BRUKET提供
「NATURE」套餐組合：甜點與調飲。圖／L:A BRUKET提供
L:A BRUKET跨界聯名ROOM by Le Kief，攜手呈現期間限定「NATURE」套餐組合。圖／L:A BRUKET提供
L:A BRUKET跨界聯名ROOM by Le Kief，攜手呈現期間限定「NATURE」套餐組合。圖／L:A BRUKET提供

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