整理包／中華電信、台灣大哥大、遠傳開賣全新iPad Air！專案價0元起

母親節好禮又多一項選擇，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信即日起開賣全新2022 iPad Air（第5代），搭配指定專案購機價0元起，不論追劇、工作或日常生活都讓媽媽時尚輕便又好用。

全新iPad Air具備10.9吋Liquid Retina顯示器及Apple設計的M1晶片，與前一代相比效能提升60%，並擁有太空灰、星光色、粉紅色、紫色及藍色，配備支援「人物居中」的全新1,200萬畫素超廣角前置相機，支援第二代Apple Pencil與巧控鍵盤，還設有後疫情時代公認最實用的TouchID指紋辨識，儲存空間共有64GB、256GB兩種選擇，Wi-Fi版單機售價17,900元起，Wi-Fi+5G行動網路版單機售價22,900元起。

●中華電信

中華電信即日起於全台指定iPad銷售服務門市及網路門市陸續開賣全新2022 iPad Air，搭配精采5G月付1,399元、租期36個月，全新2022 iPad Air（Wi-Fi+5G）64GB版專案價8,990元，加上中華電信VIP客戶續約最高折5,000元，只要3,990元即能入手；全新iPad Air（Wi-Fi）64GB板搭配指定資費專案價最低0元起。

中華電信更推出「寵愛媽咪暖心禮．母親節購機優惠」，5月底前購買iPhone 13、iPhone 12指定機型並申辦精采5G指定月付方案，即贈Apple購物金2,000元，可折抵全新iPad Air；並加碼贈Hami Point最高1,500點（1點等於1元），且提供Hami書城、Hami Video C@T網紅館前3個月、Hami Video影劇館前2個月及導航王TM路況預測版首年免月租體驗。

●台灣大哥大

台灣大哥大即日起於實體與網路門市同步開賣全新iPad Air，申辦5G專案月付1,399元，原價17,990元的iPad Air（Wi-Fi） 64GB版專案價0元起，再享5G上網吃到飽以及MyVideo、MyMusic、GeForce NOW雲端遊戲服務3個月免費娛樂體驗。另外，搭配Open Possble聯名卡每月再享5G電信費最高現金回饋5.5%，Open Possible聯名卡的卡友於5月31日前申辦1,399元以上專案，再送momo幣2,000元。

momo會員申辦台灣大哥大5G專案，還能額外獲得「mo幣加」好康，每月在momo購物網消費滿額即可獲得回饋，合約期間最高可獲得28,800元momo幣，能在momo購物網添購熱門商品、折抵電信帳單，還能在MyVideo租購最新的院線大片。

針對喜愛觀影及追劇的用戶，台灣大哥大提供Disney+夢幻資費，申辦1,399元方案搭配「友你真好」專案、綁約24個月，每月可享電信帳單折抵101元，換算等於每月只要再付169元，就能盡情欣賞Disney+優質的影劇內容，合約期間最高享超過2,400元的帳單折抵優惠。

●遠傳電信

遠傳電信開賣全新iPad Air，並推出限時優惠專案，5月31日前購買全新iPad Air，搭配遠傳心5G超夯方案月付1,399元，可享上網+網內通話雙飽，iPad Air（Wi-Fi版）64GB專案價0元起。

5月底前申辦月付999元（含）以上平板方案，就能獲贈人氣家電5選1，氣炸鍋、微電腦電子鍋、負離子吹風機等精選家電可擇一免費帶回家，還有機會抽中價值16,600元的Dyson直捲髮造型器，搭配最新iPad Air或是熱銷的iPad、iPad mini、iPad Pro都能同享優惠。