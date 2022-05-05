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影／寒舍自創品牌寒居酒店開幕 蔡伯翰：住房率目標7成

攝影中心 / 記者林俊良/即時報導
寒舍董事長蔡伯翰與擔任寒居二樓「BeGood」餐廳顧問米其林星廚林明健合影。記者林俊良／攝影
寒舍董事長蔡伯翰與擔任寒居二樓「BeGood」餐廳顧問米其林星廚林明健合影。記者林俊良／攝影

寒居酒店於5月5日(四)正式開幕，這是寒舍全新自創品牌，結合休閒與商務的風格酒店，以心的體驗出發營造一個在城市中的棲身與棲心之所，寒居酒店規畫有六種房型，共111間客房，包含2間套房，客房內皆配置有大面落地窗，引進自然光線；酒店最高樓層10樓擁有眾多完善近130坪的服務設施，包含健身房、室內恆溫游泳池、蒸氣室及烤箱。

寒舍董事長蔡伯翰表示，隨著疫苗注射率提高，以及與疫情共存觀念普及，疫情越來越趨穩，國境也可望加速開放，希望國境開放後，寒居可以達到預期的目標。至於今年是否獲利，蔡伯翰說，看疫情變化，以及初期如何解封，但希望有漂亮的數字。

寒居酒店，結合休閒與商務的風格酒店，以心的體驗出發營造一個在城市中的棲身與棲心之所，酒店最高樓層10樓擁有眾多完善近130坪的服務設施，包含健身房、室內恆溫游泳池、蒸氣室及烤箱。記者林俊良／攝影
寒居酒店，結合休閒與商務的風格酒店，以心的體驗出發營造一個在城市中的棲身與棲心之所，酒店最高樓層10樓擁有眾多完善近130坪的服務設施，包含健身房、室內恆溫游泳池、蒸氣室及烤箱。記者林俊良／攝影
寒居酒店，結合休閒與商務的風格酒店，以心的體驗出發營造一個在城市中的棲身與棲心之所，寒居酒店規畫有六種房型，共111間客房，包含2間套房，客房內皆配置有大面落地窗，引進自然光線。記者林俊良／攝影
寒居酒店，結合休閒與商務的風格酒店，以心的體驗出發營造一個在城市中的棲身與棲心之所，寒居酒店規畫有六種房型，共111間客房，包含2間套房，客房內皆配置有大面落地窗，引進自然光線。記者林俊良／攝影
寒居酒店，結合休閒與商務的風格酒店，酒店最高樓層10樓擁有眾多完善近130坪的服務設施，包含健身房、室內恆溫游泳池、蒸氣室及烤箱。記者林俊良／攝影
寒居酒店，結合休閒與商務的風格酒店，酒店最高樓層10樓擁有眾多完善近130坪的服務設施，包含健身房、室內恆溫游泳池、蒸氣室及烤箱。記者林俊良／攝影
寒居酒店，結合休閒與商務的風格酒店，以心的體驗出發營造一個在城市中的棲身與棲心之所，寒居酒店規畫有六種房型，共111間客房，包含2間套房，客房內皆配置有大面落地窗，引進自然光線。記者林俊良／攝影
寒居酒店，結合休閒與商務的風格酒店，以心的體驗出發營造一個在城市中的棲身與棲心之所，寒居酒店規畫有六種房型，共111間客房，包含2間套房，客房內皆配置有大面落地窗，引進自然光線。記者林俊良／攝影
寒居酒店，結合休閒與商務的風格酒店，以心的體驗出發營造一個在城市中的棲身與棲心之所，寒居酒店規畫有六種房型，共111間客房，包含2間套房，客房內皆配置有大面落地窗，引進自然光線。記者林俊良／攝影
寒居酒店，結合休閒與商務的風格酒店，以心的體驗出發營造一個在城市中的棲身與棲心之所，寒居酒店規畫有六種房型，共111間客房，包含2間套房，客房內皆配置有大面落地窗，引進自然光線。記者林俊良／攝影
寒舍全新自創品牌寒居酒店駐點中山區，結合休閒與商務的風格酒店，以心的體驗出發營造一個在城市中的棲身與棲心之所。記者林俊良／攝影
寒舍全新自創品牌寒居酒店駐點中山區，結合休閒與商務的風格酒店，以心的體驗出發營造一個在城市中的棲身與棲心之所。記者林俊良／攝影
寒居酒店，結合休閒與商務的風格酒店，以心的體驗出發營造一個在城市中的棲身與棲心之所，寒居酒店規畫有六種房型，共111間客房，包含2間套房，客房內皆配置有大面落地窗，引進自然光線。記者林俊良／攝影
寒居酒店，結合休閒與商務的風格酒店，以心的體驗出發營造一個在城市中的棲身與棲心之所，寒居酒店規畫有六種房型，共111間客房，包含2間套房，客房內皆配置有大面落地窗，引進自然光線。記者林俊良／攝影
寒舍董事長蔡伯翰表示，隨著疫苗注射率提高，以及與疫情共存觀念普及，疫情越來越趨穩，國境也可望加速開放，希望國境開放後，寒居可以達到預期的目標。記者林俊良／攝影
寒舍董事長蔡伯翰表示，隨著疫苗注射率提高，以及與疫情共存觀念普及，疫情越來越趨穩，國境也可望加速開放，希望國境開放後，寒居可以達到預期的目標。記者林俊良／攝影

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