香奈兒摩納哥大秀今晚登場 GD回歸看秀造型令人期待

香奈兒2022/23 Cruise度假系列大秀即將在今晚登場，今年秀場選在嘉柏麗香奈兒女士（Gabrielle Chanel）鍾愛的摩納哥。她曾經在距此幾公里外的Roquebrune-Cap-Martin山脊打造了她的La Pausa度假別墅，就連前任藝術總監卡爾拉格斐在任時期，也曾選於摩納哥蒙地卡羅歌劇院舉辦過2006/07 Métiers d'art工坊系列大秀。

除了地點別具意義，其實秀的日期也暗藏了一些品牌專屬密碼。2022年5月5日，5-5-22，5與22都是與香奈兒品牌歷史故事息息相關的數字。一個是香奈兒女士的幸運數字，一個則是代表著品牌於1922年推出的第二款香水作品N°22，而今年春夏，香奈兒也以22為主角，推出CHANEL 22包，更呼應了今年的年份。

為了2022/23 Cruise度假系列大秀，藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）特別邀請了美國導演暨品牌好友蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）與其兄長羅曼柯波拉 (Roman Coppola)以流行藝術馬賽克拼貼創作前導影片，並由香奈兒品牌大使Lyna Khoudri、模特兒Blesnya Minher、HyunJi Shin、Mariam de Vinzelle與Vivienne Rohner演出。影片取材自香奈兒女士於蔚藍海岸所拍攝的舊照，以及由卡爾拉格斐於摩納哥所掌鏡拍攝過的數個香奈兒形象廣告，喚起品牌與摩納哥國度的許多回憶。