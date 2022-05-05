台灣啤酒「大人系」微醺手搖飲 五月全家獨賣

日常生活中的「手搖飲」，堪稱國人的小確幸。台灣啤酒去年曾推出高酒精的「晨映」、「夕陽」與無酒精「烈日」、「星月」等口味，今年再以「桃花源」為主題，推出「白桃醉烏龍」、「朝沁百香多」、「月臨芭檸青」3款新品，並於全家便利商店即日起限定上市。

2款高酒精啤酒的「白桃醉烏龍」、「晨映百香綠」酒精濃度皆為8%。前者在氣泡感與麥芽香氣下，再融合了清甜與回甘兩種風味；後者則將手搖飲中經典的「百香綠」賦予微醺感，讓果香、茶香、麥香，可以兼得。

另2款無酒精飲料的「朝沁百香多」與「月臨芭檸青」則使用「金牌FREE」無酒精啤酒風味技術，讓飲用時有麥芽香氣與氣泡感、但無酒精負擔。其中「月臨芭檸青」使用國產珍珠芭樂搭配檸檬青茶，而「朝沁百香多」選用國產台農1號百香果搭配香甜多多，同時帶出啤酒花的香氣，兩款瓶身並有著華麗、多彩的設計鋁罐罐身。

本次四款新品在全家便利商店獨家推出新品，還可搭配「台灣啤酒集章趣」活動，以全家app會員消費全系列商品，每60元可集一「章」，四種不同章數，可兌換玻璃杯、模型車、經典台啤帆布側背包或啤酒起泡機。其中8%啤酒的「白桃醉烏龍」與「晨映百香綠」單罐89元，五月底前任兩罐特價82折；無酒精啤酒風味飲料的「朝沁百香多」與「月臨芭檸青」則為單罐36元，五月底前同樣有任兩罐82折優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康