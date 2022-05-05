全聯挺台灣在地鳳梨 限定日買1送1 免動刀鮮果盒超方便

台灣鳳梨的盛產季節又來了！全聯福利中心從3月起即開始積極宣傳台灣本土鳳梨，陸續上架來自各地及不同品種的台灣鳳梨，包括產自屏東高樹、台南關廟、嘉義民雄的金鑽鳳梨、廣受日本外銷市場青睞的牛奶鳳梨等多樣品種，同時也特別推廣外銷等級及產銷履歷鳳梨。更特別於限定期間推出限量買1送1優惠，只要於限定日購買任一款金牌果園鳳梨就送好禮，5月7日將送出用鳳梨製成的「旺旺咬咬果」、5月14日贈無添加、自然原味果乾製成的英倫水果茶包；5月21日則有由鳳梨製成的水果水，全台門市數量有限，送完為止。

自今年3月開賣至今，以金牌果園特選金鑽鳳梨1.5kg、產銷履歷金鑽鳳梨、金牌果園嚴選紅土金鑽鳳梨最受歡迎。同時，全聯推出的全新生態商品「貓頭鷹鳳梨」是倡議採用生物防治法，透過貓頭鷹來進行農田防治，而非使用藥物毒害生物，讓田間生態平衡，並維持生物多樣性，孕育出的貓頭鷹鳳梨不僅甜，果肉、果心細嫩滑口，果香濃郁。