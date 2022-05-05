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母親節送珠寶 Tiffany、TASAKI經典設計綻放雋永魅力

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
母親節以經典的設計，將心底的感謝與祝福傳遞給摯愛的母親。圖／Tiffany提供
母親節以經典的設計，將心底的感謝與祝福傳遞給摯愛的母親。圖／Tiffany提供

今年母親節，將心底的感謝與祝福傳遞給生命中第一個愛我們的人，經典不退流行的個性珠寶永遠能讓媽媽戴得出門！在這重要的日子，來自紐約的精品品牌Tiffany，一系列洋溢都會時尚魅力的設計，讓媽媽散發最獨特的耀眼光芒。而連續在創意總監Thakoon Panichgul 、Prabal Gurung帶領之下，將國際感與豐富文化魅力融入經典設計的TASAKI，風格化的作品，更讚頌當代女性轉換角色中綻放異彩的優美姿態。

Tiffany的珠寶設計深具風格魅力，適合展現獨特個性。以扣環造型為主要設計元素的HardWear系列，象徵著母親與子女之間環環相扣的緊密關係。T1系列簡約線條和圖形與優雅稜角比例相結合，組成標誌性的T字圖樣，傳遞力量和獨立自主的理念。不過針對喜愛清新風格的母親，Tiffany著名的Elsa Peretti系列作品，以自然有機的弧線，詮釋女性獨有的特質與真誠的情感元素。。

TASAKI最富盛名的balance系列為設計師Thakoon Panichgul最早的珠寶設計之一，靈感來自於具有空間美學的平衡球，將5顆圓潤的Akoya珍珠平衡排列於溫暖和諧的櫻花金上，描繪母親與孩子間用愛築起的和諧情感。而所延伸出的balance unite系列，則在幾何平衡美學中融入東方主義的陰陽原理，將深黑色及透亮白的南洋珍珠兩種相反的元素和諧地相融一起，展現出當代女性兼具堅強剛毅與溫柔婉約的多元面貌。

Tiffany HardWear 18K玫瑰金鍊結設計鑲鑽手環，66萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K玫瑰金鍊結設計鑲鑽手環，66萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany Elsa Peretti Bean 18K金項鍊，10萬9,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Elsa Peretti Bean 18K金項鍊，10萬9,000元。圖／Tiffany提供
TIFFANY & CO. T1系列作品18K金戒指，32,000元起。圖／Tiffany提供
TIFFANY & CO. T1系列作品18K金戒指，32,000元起。圖／Tiffany提供
Nhi和她的孩子Kai、Isabella和Quyen配戴Tiffany & Co. Schlumberger、Tiffany HardWear, Tiffany Victoria™、Tiffany T1 和 Tiffany 1837™ Makers系列珠寶。圖／Tiffany提供
Nhi和她的孩子Kai、Isabella和Quyen配戴Tiffany & Co. Schlumberger、Tiffany HardWear, Tiffany Victoria™、Tiffany T1 和 Tiffany 1837™ Makers系列珠寶。圖／Tiffany提供
TASAKI balance unite鑽石珍珠耳環，25萬4,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance unite鑽石珍珠耳環，25萬4,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance signature珍珠戒指，10萬9,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance signature珍珠戒指，10萬9,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance unite鑽石珍珠戒指，44萬7,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance unite鑽石珍珠戒指，44萬7,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance signature珍珠項鍊，16萬2,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance signature珍珠項鍊，16萬2,000元。圖／TASAKI提供

珠寶 Tiffany

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