母親節送珠寶 Tiffany、TASAKI經典設計綻放雋永魅力
今年母親節，將心底的感謝與祝福傳遞給生命中第一個愛我們的人，經典不退流行的個性珠寶永遠能讓媽媽戴得出門！在這重要的日子，來自紐約的精品品牌Tiffany，一系列洋溢都會時尚魅力的設計，讓媽媽散發最獨特的耀眼光芒。而連續在創意總監Thakoon Panichgul 、Prabal Gurung帶領之下，將國際感與豐富文化魅力融入經典設計的TASAKI，風格化的作品，更讚頌當代女性轉換角色中綻放異彩的優美姿態。
Tiffany的珠寶設計深具風格魅力，適合展現獨特個性。以扣環造型為主要設計元素的HardWear系列，象徵著母親與子女之間環環相扣的緊密關係。T1系列簡約線條和圖形與優雅稜角比例相結合，組成標誌性的T字圖樣，傳遞力量和獨立自主的理念。不過針對喜愛清新風格的母親，Tiffany著名的Elsa Peretti系列作品，以自然有機的弧線，詮釋女性獨有的特質與真誠的情感元素。。
TASAKI最富盛名的balance系列為設計師Thakoon Panichgul最早的珠寶設計之一，靈感來自於具有空間美學的平衡球，將5顆圓潤的Akoya珍珠平衡排列於溫暖和諧的櫻花金上，描繪母親與孩子間用愛築起的和諧情感。而所延伸出的balance unite系列，則在幾何平衡美學中融入東方主義的陰陽原理，將深黑色及透亮白的南洋珍珠兩種相反的元素和諧地相融一起，展現出當代女性兼具堅強剛毅與溫柔婉約的多元面貌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言