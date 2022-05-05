母親節送珠寶 Tiffany、TASAKI經典設計綻放雋永魅力

今年母親節，將心底的感謝與祝福傳遞給生命中第一個愛我們的人，經典不退流行的個性珠寶永遠能讓媽媽戴得出門！在這重要的日子，來自紐約的精品品牌Tiffany，一系列洋溢都會時尚魅力的設計，讓媽媽散發最獨特的耀眼光芒。而連續在創意總監Thakoon Panichgul 、Prabal Gurung帶領之下，將國際感與豐富文化魅力融入經典設計的TASAKI，風格化的作品，更讚頌當代女性轉換角色中綻放異彩的優美姿態。

Tiffany的珠寶設計深具風格魅力，適合展現獨特個性。以扣環造型為主要設計元素的HardWear系列，象徵著母親與子女之間環環相扣的緊密關係。T1系列簡約線條和圖形與優雅稜角比例相結合，組成標誌性的T字圖樣，傳遞力量和獨立自主的理念。不過針對喜愛清新風格的母親，Tiffany著名的Elsa Peretti系列作品，以自然有機的弧線，詮釋女性獨有的特質與真誠的情感元素。。