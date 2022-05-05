ANKAH簡約粉彩、林曉同小雛菊 輕珠寶戴上春天好心情

春季萬物生息蓬勃，充滿希望氣息。珠寶設計師林曉同擅長以大自然作為靈感來源推出全新系列Lucky Daisy新作，以春日百花盛開的景象為靈感，小雛菊胸墜、耳環、以及蝶舞耳環，以象徵幸福的潔白雛菊作為設計靈感，花瓣上迎著翩翩綠蝶；由精工師耗時精雕琢磨圓潤貝母，成為蘊含光澤的立體3D花瓣，並將玉石溫潤通透的部分，琢磨成展翅飛舞的蝴蝶，將盎然春意與幸福之心，隨身攜帶。

而走日系精緻小巧風格的AHKAH珠寶，春夏迎來宛如在溫暖陽光照射的水面般閃耀的nudity系列新作，K金圍繞鑲嵌俐落的梯形切割鑽石與色彩豐富的彩色寶石。其中nudity grand系列以圓形切割鑽石和梯形切割鑽石交互點綴，營造奢華高貴的存在感。nudity fusion系列則混合圓形切割、梯形切割以及公主方形切割鑽石，以絕妙的比例和適合日常配戴的尺寸，為喜愛時尚潮流的人綻放深具個性的光彩。 林曉同珠寶蝶舞耳環，77,800元起。圖／林曉同珠寶提供 AHKAH nudity grand layered項鍊，18K黃金鑲嵌鑽石，56,700元。圖／AHKAH提供 AHKAH nudity color粉紅剛玉耳環，18K黃金鑲嵌粉紅剛玉。圖／AHKAH提供 林曉同珠寶Lucky Daisy小雛菊耳環單只，16,500元起。圖／林曉同珠寶提供 林曉同珠寶Lucky Daisy小雛菊耳環單只)，16,500元起；Lucky Daisy小雛菊胸墜，56,600元起。圖／林曉同珠寶提供 AHKAH推出春季新品nudity系列。圖／AHKAH提供 AHKAH nudity color綠色石榴石鍊墜，18K黃金鑲嵌綠色石榴石。圖／AHKAH提供 林曉同珠寶蝶舞耳環，77,800元起。圖／林曉同珠寶提供 林曉同珠寶Lucky Daisy小雛菊胸墜，56,600元起。圖／林曉同珠寶提供 AHKAH nudity grand turquoise手鍊，18K鑲金鑲嵌鑽石與綠松石，17,700元。圖／AHKAH提供 林曉同珠寶Lucky Daisy小雛菊耳環單只，16,500元起；Lucky Daisy小雛菊胸墜，56,600元起。圖／林曉同珠寶提供