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ANKAH簡約粉彩、林曉同小雛菊 輕珠寶戴上春天好心情

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
AHKAH推出春季新品nudity系列。圖／AHKAH提供
AHKAH推出春季新品nudity系列。圖／AHKAH提供

春季萬物生息蓬勃，充滿希望氣息。珠寶設計師林曉同擅長以大自然作為靈感來源推出全新系列Lucky Daisy新作，以春日百花盛開的景象為靈感，小雛菊胸墜、耳環、以及蝶舞耳環，以象徵幸福的潔白雛菊作為設計靈感，花瓣上迎著翩翩綠蝶；由精工師耗時精雕琢磨圓潤貝母，成為蘊含光澤的立體3D花瓣，並將玉石溫潤通透的部分，琢磨成展翅飛舞的蝴蝶，將盎然春意與幸福之心，隨身攜帶。

而走日系精緻小巧風格的AHKAH珠寶，春夏迎來宛如在溫暖陽光照射的水面般閃耀的nudity系列新作，K金圍繞鑲嵌俐落的梯形切割鑽石與色彩豐富的彩色寶石。其中nudity grand系列以圓形切割鑽石和梯形切割鑽石交互點綴，營造奢華高貴的存在感。nudity fusion系列則混合圓形切割、梯形切割以及公主方形切割鑽石，以絕妙的比例和適合日常配戴的尺寸，為喜愛時尚潮流的人綻放深具個性的光彩。

林曉同珠寶蝶舞耳環，77,800元起。圖／林曉同珠寶提供
林曉同珠寶蝶舞耳環，77,800元起。圖／林曉同珠寶提供
AHKAH nudity grand layered項鍊，18K黃金鑲嵌鑽石，56,700元。圖／AHKAH提供
AHKAH nudity grand layered項鍊，18K黃金鑲嵌鑽石，56,700元。圖／AHKAH提供
AHKAH nudity color粉紅剛玉耳環，18K黃金鑲嵌粉紅剛玉。圖／AHKAH提供
AHKAH nudity color粉紅剛玉耳環，18K黃金鑲嵌粉紅剛玉。圖／AHKAH提供
林曉同珠寶Lucky Daisy小雛菊耳環單只，16,500元起。圖／林曉同珠寶提供
林曉同珠寶Lucky Daisy小雛菊耳環單只，16,500元起。圖／林曉同珠寶提供
林曉同珠寶Lucky Daisy小雛菊耳環單只)，16,500元起；Lucky Daisy小雛菊胸墜，56,600元起。圖／林曉同珠寶提供
林曉同珠寶Lucky Daisy小雛菊耳環單只)，16,500元起；Lucky Daisy小雛菊胸墜，56,600元起。圖／林曉同珠寶提供
AHKAH推出春季新品nudity系列。圖／AHKAH提供
AHKAH推出春季新品nudity系列。圖／AHKAH提供
AHKAH nudity color綠色石榴石鍊墜，18K黃金鑲嵌綠色石榴石。圖／AHKAH提供
AHKAH nudity color綠色石榴石鍊墜，18K黃金鑲嵌綠色石榴石。圖／AHKAH提供
林曉同珠寶蝶舞耳環，77,800元起。圖／林曉同珠寶提供
林曉同珠寶蝶舞耳環，77,800元起。圖／林曉同珠寶提供
林曉同珠寶Lucky Daisy小雛菊胸墜，56,600元起。圖／林曉同珠寶提供
林曉同珠寶Lucky Daisy小雛菊胸墜，56,600元起。圖／林曉同珠寶提供
AHKAH nudity grand turquoise手鍊，18K鑲金鑲嵌鑽石與綠松石，17,700元。圖／AHKAH提供
AHKAH nudity grand turquoise手鍊，18K鑲金鑲嵌鑽石與綠松石，17,700元。圖／AHKAH提供
林曉同珠寶Lucky Daisy小雛菊耳環單只，16,500元起；Lucky Daisy小雛菊胸墜，56,600元起。圖／林曉同珠寶提供
林曉同珠寶Lucky Daisy小雛菊耳環單只，16,500元起；Lucky Daisy小雛菊胸墜，56,600元起。圖／林曉同珠寶提供

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