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立陶宛蘭姆酒做的冰起司蛋糕 台酒購物網限量獨賣

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「蘭姆酒漬葡萄濃巧醬糜冰起司蛋糕」每盒510公克，售價520元。圖／摘自台酒購物網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「蘭姆酒漬葡萄濃巧醬糜冰起司蛋糕」每盒510公克，售價520元。圖／摘自台酒購物網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

沒搶到立陶宛黑螺旋槳蘭姆酒（Propeller Dark Rum）的民眾別遺憾！台灣菸酒公司與七見櫻堂攜手推出「蘭姆酒漬葡萄濃巧醬糜冰起司蛋糕」，選用立陶宛螺旋槳黑蘭姆酒做為原料之一，於台酒購物網限量獨賣，每盒510公克，售價520元。

「蘭姆酒漬葡萄濃巧醬糜冰起司蛋糕」以立陶宛螺旋槳黑蘭姆酒浸漬美味葡萄，嚴選富含熱帶水果香及花香料風味的COCOA BARRY單一產區70%聖多明尼克黑巧克力，，與鮮奶油完美融合而成「蘭姆酒巧克力甘納許」入口絲滑細緻。再以純淨乳源的北海道雪印乳酪，透過奶油乳酪及奶霜，呈現出最濃厚純粹的北海道起司原味；並搭配日本原裝進口的日清小麥粉作為酥脆餅乾底，搭配濃郁的酒漬葡萄巧克力起司，香氣迷人。

烘焙工法採用日本最具話題的「第五種起司甜點」，以大量新鮮乳酪取代麵粉及凝固劑，烘烤後低溫冷凍，在不同溫度狀態食用，口感呈現清新爽口、冰晶脆口、濃郁奶香等多重面貌。

立陶宛MV Group Production原本要銷售至中國的黑螺旋槳蘭姆酒被中國海關全數拒收，最終由台灣菸酒公司義氣相挺全數收購，今年元月在超商平台開放預購時，民眾熱情搶購造成流量太大一度導致機台當機近15分鐘。現在向隅的民眾有機會以冰起司蛋糕的型態，享受這款立陶宛黑螺旋槳蘭姆酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

臺灣菸酒公司董事長丁彥哲（左二），元月時親自拆櫃開箱。圖／台灣菸酒公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
臺灣菸酒公司董事長丁彥哲（左二），元月時親自拆櫃開箱。圖／台灣菸酒公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
立陶宛黑螺旋槳蘭姆酒在台上市前，台酒公司將簡體字瓶標（右），一一轉貼為繁體字瓶標（左），並印上2國國旗。圖／台灣菸酒公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
立陶宛黑螺旋槳蘭姆酒在台上市前，台酒公司將簡體字瓶標（右），一一轉貼為繁體字瓶標（左），並印上2國國旗。圖／台灣菸酒公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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