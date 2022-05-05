免跑劇場宅家最安全 LINE TV「數位劇場」24H不間斷

深圳文華東方酒店位於福田區一座樓高79層的全新高尚摩天大樓UpperHills的高層部分，其178間寬敞的客房和套房均坐擁壯麗的城市全景，飽覽鬱鬱蔥蔥的蓮花山公園和筆架山公園景觀。酒店共設178間寬敞雅致的客房，均可欣賞城市天際線的醉人景色。

2022-05-05 15:16