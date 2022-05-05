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免跑劇場宅家最安全 LINE TV「數位劇場」24H不間斷
居家活動再度掀起熱潮，LINE TV「數位劇場」兩年來不斷匯集不同型態的藝文節目，讓觀眾無國界欣賞世界各地的演出，也能從該頻道中看見更多過去沒機會接觸到的展演。
舞台劇的真實感動，源自於不同的生活經驗，進而轉化為大家喜愛欣賞的藝文節目，而除了最常見的舞台劇之外，音樂、舞蹈、脫口秀等等，都能運用不同的媒介讓大家感受到藝術的樂趣與美好。過去我們會入場觀看喜愛的舞台劇，然而除此之外，是否有更多未曾關注過卻趣味十足的藝文表演呢？「數位劇場」匯集舞蹈、文化紀實、脫口秀、傳統戲曲、古典樂節目，讓觀眾疫情期間在家就能無遠弗屆的享受更多元的藝文節目，包含「雲門舞集」、「安娜琪舞蹈劇場」、「陳麗香歌仔戲團」、原文會「PULIMA」系列節目、「達康.come」、「梅迪奇藝術頻道」等多組優秀團體等你來訂閱。
生活，就是藝術的靈感來源。數位劇場將繼續邀請更多元的藝文節目參與，不讓疫情影響觀眾對藝術的熱愛與支持，歡迎有興趣的觀眾前往訂閱。
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