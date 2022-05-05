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連續8天指定飲品買1送1 Sharetea歇腳亭菜單改版升級

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
爆爆水果茶2 0版本、野莓果粒茶。圖／Sharetea提供
爆爆水果茶2 0版本、野莓果粒茶。圖／Sharetea提供

手搖飲品牌Sharetea歇腳亭，5月起菜單升級大改版，像是招牌的爆爆水果茶升級2.0版本，由原本的500c.c變成700c.c；另有新增奶蓋芝士系列。迎接母親節到來，也推出感恩大回饋，連續8天指定飲品買一送一。

Sharetea歇腳亭繼日前推出加了肉鬆飲品造成話題後，即日起將菜單大幅升級改版，其中，將原本500c.c的爆爆水果茶升級700c.c大杯，「爆爆水果茶2.0」(70元/杯)，在黃金翠玉茶湯中加入鳳梨、西瓜、檸檬、柳橙等四種水果，再加入鳳梨醬與果汁，酸甜消暑。新推出的「野莓果粒茶」(65元/杯)，在茉莉綠茶的茶湯中，加入綜合野莓果醬，整杯呈現漂亮的鮮紅色，喝起來有清爽的果香，也吃得到鮮榨覆盆莓果的酸甜口感。另有「鳳梨果粒茶」(65元/杯)，黃金翠玉茶湯中加入新鮮鳳梨果肉、鳳梨醬，完美融合。

手搖控敲碗很久的「奶蓋芝士系列」也將登場，共有「蓋士紅茶/翠綠」(50元/杯)、「蓋士鐵觀音」(60元/杯)、「蓋士可可」(70元/杯)，鹹香芝士奶蓋濃醇滑順，與各種茶類搭配更能提出茶香味。

慶祝全新菜單上市，以及即將到來的母親節，Sharetea歇腳亭全台門市自5/6~5/13連續8天指定飲品買一送一，分別為5/6 QQ手搗芋頭奶、5/7凍頂烏龍、5/8蓋士紅茶、5/9鳳梨果粒茶、5/10手熬冬瓜茶+珍珠/粉條、5/11 100分奶茶、5/12手熬冬瓜青茶、5/13蓋士翠綠。

另外，為響應環保，即日起自備外帶杯至Sharetea歇腳亭全台門市消費，皆可享折價5元優惠。

Sharetea新品上市。圖／Sharetea提供
Sharetea新品上市。圖／Sharetea提供

母親節

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