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女生入園只要299元！劍湖山世界5月全員優惠67折
劍湖山世界即起推出「陽光森呼吸─女人最偉大」優惠，5月31日前，女生入園只要299元，即可享受13萬棵喬灌木的洗禮、盡情「森」呼吸，還有全新打卡熱景「全台最大恐龍蛋」，就現身在幸福摩天輪前。
劍湖山世界經理張華紋表示，因應溫馨5月的到來，推出女生入園只要299元的優惠，此外，5月入園統統改成學童票價只要599元，約67折優惠(原價899元)。另外還有星座優惠「5月好星情」，金牛座和雙子座憑證購票350元。
劍湖山世界的森林步道，有老榕、懸掛著瀑布蘭的茄苳、多樣蕨類、全世界最大的景觀鳳梨「帝王鳳梨」、台灣最大的鳳梨綠雕等，可沿途探索，享受森林芬多精。推薦嘗鮮「VR Dino飛越恐龍谷」，幸福摩天輪前還能發現五顏六色的巨大恐龍蛋。
傳說中劍湖山世界的三飛設施「飛天潛艇G5」、「擎天飛梭」、「衝瘋飛車」，也是必玩體驗；離園前還可到咖啡茶葉博覽館的「KU咖啡」，享用在地的古坑咖啡，度過美好下午。相關活動內容，可查劍湖山世界官網。
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