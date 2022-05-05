三昧堂電影展6日朴子水道頭華麗登場

嘉義縣文化觀光局爭取文化部影視音計畫，「柔情似水，三昧堂精工戲偶電影本尊展」主題展覽，5月6日至6月26日將於嘉藝點水道頭文創聚落舉辦，讓參與的大小朋友，進入布袋戲的影視世界。

本次展覽由嘉義演藝團隊三昧堂創意木偶團隊策畫，期間播放三昧堂布袋戲電影「柔琴似水」與「三昧創世錄」，片場本尊精工戲偶，也供民眾近距離欣賞、拍攝。場內搭拍片用的土台與體驗戲偶，安排專人引導觀展民眾親自操偶，在土台上體驗拍攝電影的臨場感。

本次展覽結合三昧堂即將上映的布袋戲電影「柔情似水II」創作概念，展覽期間設計7種不同內容的電影創作工作坊，民眾免費參加，包含電影編劇、搭景、操偶、拍攝實作、拍攝技巧、口白與後製等，讓民眾了解布袋戲電影拍攝與外台的布袋戲演出差異，也規劃操偶教學讓民眾親身體驗。採上網報名，名額有限，額滿為止。

嘉義縣長翁章梁說，布袋戲為台灣重要文化，從掌上型戲偶、戶外精彩的野臺金光戲、聲光炫目的霹靂布袋戲不斷推進。戲台下，有一群孩子，從小便愛上內容豐富多元的布袋戲，長大後，這群孩子在嘉義成立「三昧堂創意木偶團隊」，迄今創作出200餘件精工布袋戲偶，致力推廣布袋戲藝術與文化，不僅以精工戲偶代表台灣赴亞洲、歐洲各國進行文化交流，近年推出「布袋戲音樂劇」、布袋戲電影，以及本次主題特展，讓更多人發現布袋戲的精彩與可能性。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，三昧堂現為嘉義縣表演藝術中心駐館表演團隊，2019年開始在中心拍攝「柔琴似水」電影，每週末將拍片現場開放民眾參觀成為話題。本次主題特展，將布袋戲的影視文化帶到朴子水道頭，特展期間假日規劃各式主題的電影工作坊，透過體驗活動，激發民眾對影視的興趣，透過展覽內容，觀看三昧堂的戲說人生。