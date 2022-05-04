鐵粉必收！星際大戰系列保護殼、收藏版隨身硬碟 還有串流電影馬拉松看到飽

今天是5月4日「星際大戰日」，全球星戰迷每年都用不同方式慶祝這個特別的日子，近年也有越來越多品牌加入慶賀的行列，推出各種有趣的聯名商品，串流影音平台Disney+也趁勢推出星戰片單，讓任何世代的影迷都能隨時沈浸在迷人的星戰宇宙中。

配件品牌CASETiFY即日起推出以《星際大戰》電影海報和經典銀河系元素為創作原力的聯名系列，特別推薦獨家且全球限量的雷射雕刻「千年鷹號」手機殼，以鋁合金材質製成，全球限量僅1,000個，售完為止。還有眾多以銀河帝國超級武器、死星、路克・天行者的家鄉塔圖因星球上雙日落等發想的電子配件，肯定也讓星戰迷瘋狂。

Seagate同樣也選在星戰日推出3款以波巴・費特、古古和曼達洛人設計的收藏版FireCuda外接硬碟，外型圖騰設計分別呈現出不同傳奇角色的獨特個性，傳奇賞金獵人波巴・費特的帥氣、古古的快樂淘趣，以及曼達洛人的榮譽至上，硬碟上更搭配可自訂RGB LED燈效，且各款設計均預設不同角色的代表燈光色，波巴・費特是耀眼無比的紅色、古古是絢爛的藍色、曼達洛人則是大膽無懼的深藍色，另亦提供可自訂燈效功能，讓喜愛星戰的粉絲走到哪都超吸睛。