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鐵粉必收！星際大戰系列保護殼、收藏版隨身硬碟 還有串流電影馬拉松看到飽

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
CASETiFY首度聯名史詩級科幻電影《星際大戰》，推出以電影海報和經典銀河系元素為創作「原力」的電子配件系列。圖／CASETiFY提供
CASETiFY首度聯名史詩級科幻電影《星際大戰》，推出以電影海報和經典銀河系元素為創作「原力」的電子配件系列。圖／CASETiFY提供

今天是5月4日「星際大戰日」，全球星戰迷每年都用不同方式慶祝這個特別的日子，近年也有越來越多品牌加入慶賀的行列，推出各種有趣的聯名商品，串流影音平台Disney+也趁勢推出星戰片單，讓任何世代的影迷都能隨時沈浸在迷人的星戰宇宙中。

配件品牌CASETiFY即日起推出以《星際大戰》電影海報和經典銀河系元素為創作原力的聯名系列，特別推薦獨家且全球限量的雷射雕刻「千年鷹號」手機殼，以鋁合金材質製成，全球限量僅1,000個，售完為止。還有眾多以銀河帝國超級武器、死星、路克・天行者的家鄉塔圖因星球上雙日落等發想的電子配件，肯定也讓星戰迷瘋狂。

Seagate同樣也選在星戰日推出3款以波巴・費特、古古和曼達洛人設計的收藏版FireCuda外接硬碟，外型圖騰設計分別呈現出不同傳奇角色的獨特個性，傳奇賞金獵人波巴・費特的帥氣、古古的快樂淘趣，以及曼達洛人的榮譽至上，硬碟上更搭配可自訂RGB LED燈效，且各款設計均預設不同角色的代表燈光色，波巴・費特是耀眼無比的紅色、古古是絢爛的藍色、曼達洛人則是大膽無懼的深藍色，另亦提供可自訂燈效功能，讓喜愛星戰的粉絲走到哪都超吸睛。

而可說是網羅最完整星戰影片內容的串流影音平台Disney+，點入星戰日專題頁面，可從角色、時間軸快速尋找想要的片單，還有眾多影集、動畫，甚至還有樂高短片。不管是想要《星際大戰》電影完整九部曲馬拉松，還是最適合新手無痛入坑星戰衍生作品《曼達洛人》都可以隨選隨看，Disney+也搶先預告將於5月27日上線首映星戰外傳影集《歐比王肯諾比》，鐵粉肯定要先加入片單準時收看。

Seagate推出3款星際大戰硬碟，容量2TB，建議售價2,888元。圖／Seagate提供
Seagate推出3款星際大戰硬碟，容量2TB，建議售價2,888元。圖／Seagate提供
《曼達洛人》堪稱最適合新手無痛入坑星戰衍生作品，呆萌的「尤達寶寶」也是一大看點。圖／華特迪士尼提供
《曼達洛人》堪稱最適合新手無痛入坑星戰衍生作品，呆萌的「尤達寶寶」也是一大看點。圖／華特迪士尼提供
除了蘋果全系列配件，Star Wars | CASETiFY聯名系列同步推出Samsung、Google Pixel機型適用的款式。圖／CASETiFY提供
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首推以千年鷹號為設計的鏡面手機殼，以鋁合金材質製成，讓粉絲可透過它盡情展現對於這艘韓索羅以及丘巴卡最喜愛的宇宙飛船的熱愛。圖／CASETiFY提供
首推以千年鷹號為設計的鏡面手機殼，以鋁合金材質製成，讓粉絲可透過它盡情展現對於這艘韓索羅以及丘巴卡最喜愛的宇宙飛船的熱愛。圖／CASETiFY提供

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