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鐵粉必收！星際大戰系列保護殼、收藏版隨身硬碟 還有串流電影馬拉松看到飽
今天是5月4日「星際大戰日」，全球星戰迷每年都用不同方式慶祝這個特別的日子，近年也有越來越多品牌加入慶賀的行列，推出各種有趣的聯名商品，串流影音平台Disney+也趁勢推出星戰片單，讓任何世代的影迷都能隨時沈浸在迷人的星戰宇宙中。
配件品牌CASETiFY即日起推出以《星際大戰》電影海報和經典銀河系元素為創作原力的聯名系列，特別推薦獨家且全球限量的雷射雕刻「千年鷹號」手機殼，以鋁合金材質製成，全球限量僅1,000個，售完為止。還有眾多以銀河帝國超級武器、死星、路克・天行者的家鄉塔圖因星球上雙日落等發想的電子配件，肯定也讓星戰迷瘋狂。
Seagate同樣也選在星戰日推出3款以波巴・費特、古古和曼達洛人設計的收藏版FireCuda外接硬碟，外型圖騰設計分別呈現出不同傳奇角色的獨特個性，傳奇賞金獵人波巴・費特的帥氣、古古的快樂淘趣，以及曼達洛人的榮譽至上，硬碟上更搭配可自訂RGB LED燈效，且各款設計均預設不同角色的代表燈光色，波巴・費特是耀眼無比的紅色、古古是絢爛的藍色、曼達洛人則是大膽無懼的深藍色，另亦提供可自訂燈效功能，讓喜愛星戰的粉絲走到哪都超吸睛。
而可說是網羅最完整星戰影片內容的串流影音平台Disney+，點入星戰日專題頁面，可從角色、時間軸快速尋找想要的片單，還有眾多影集、動畫，甚至還有樂高短片。不管是想要《星際大戰》電影完整九部曲馬拉松，還是最適合新手無痛入坑星戰衍生作品《曼達洛人》都可以隨選隨看，Disney+也搶先預告將於5月27日上線首映星戰外傳影集《歐比王肯諾比》，鐵粉肯定要先加入片單準時收看。
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