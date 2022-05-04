MET GALA型男最愛卡地亞 骨董胸針混搭前衛造型超對味
號稱「時尚奧斯卡」的美國大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）今年於紐約時間5月3日舉行，受邀出席的時尚男星品味自然是受到主席安那溫圖肯定，今年許多年輕的男士都大膽穿出自己的風格。新一代「花邊教主」男主擔當的粉色頭髮時尚男星伊凡莫克（Evan Mock）還真的穿上大波浪的花邊領襯衫，搭配卡地亞的藍綠寶石的高級珠寶大項鍊，不愧新生代時尚一哥。
「犬山記」爆紅澳洲新星Kodi Smit-McPhee，僅以卡地亞骨董胸針和戒指點綴皮革襯衫牛仔褲，獨特的個人氣質令人過目難忘。愛好領結的當紅歐洲歌手Stromae卡地亞垂墜蕾絲骨董胸針配稱格紋斗篷，備受好評。演出「貓王」備受矚目的美國男星Austin Butler將骨董胸針裝飾在黑色絲巾上，帥得很憂鬱。演技派性格男星奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）則是以裙裝現身，以耀眼的黃金坦克腕表和經典的LOVE手鐲就為黑白色調的服裝升級。
老派優雅的黑色西裝始終不敗，則因為精巧的配飾增添了別緻的韻味。劇場出身的愛爾蘭新生代男星保羅麥斯卡（Paul Mescal）在翻領上裝飾了黑色縞瑪瑙和鑽石的幾何圖騰胸針，呼應黑色陶瓷和白K金的Trinity鑽戒，完成度很高。以三件式正式禮服現身的奧斯卡影帝安德林布洛迪（Adrien Brody）簡單地以一只深具份量感的黃K金坦克腕表妝點細節。
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