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MET GALA型男最愛卡地亞 骨董胸針混搭前衛造型超對味

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Paul Mescal配戴的卡地亞黑色縞瑪瑙和鑽石的幾何圖騰胸針。 圖／卡地亞提供
Paul Mescal配戴的卡地亞黑色縞瑪瑙和鑽石的幾何圖騰胸針。 圖／卡地亞提供

號稱「時尚奧斯卡」的美國大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）今年於紐約時間5月3日舉行，受邀出席的時尚男星品味自然是受到主席安那溫圖肯定，今年許多年輕的男士都大膽穿出自己的風格。新一代「花邊教主」男主擔當的粉色頭髮時尚男星伊凡莫克（Evan Mock）還真的穿上大波浪的花邊領襯衫，搭配卡地亞的藍綠寶石的高級珠寶大項鍊，不愧新生代時尚一哥。

「犬山記」爆紅澳洲新星Kodi Smit-McPhee，僅以卡地亞骨董胸針和戒指點綴皮革襯衫牛仔褲，獨特的個人氣質令人過目難忘。愛好領結的當紅歐洲歌手Stromae卡地亞垂墜蕾絲骨董胸針配稱格紋斗篷，備受好評。演出「貓王」備受矚目的美國男星Austin Butler將骨董胸針裝飾在黑色絲巾上，帥得很憂鬱。演技派性格男星奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）則是以裙裝現身，以耀眼的黃金坦克腕表和經典的LOVE手鐲就為黑白色調的服裝升級。

老派優雅的黑色西裝始終不敗，則因為精巧的配飾增添了別緻的韻味。劇場出身的愛爾蘭新生代男星保羅麥斯卡（Paul Mescal）在翻領上裝飾了黑色縞瑪瑙和鑽石的幾何圖騰胸針，呼應黑色陶瓷和白K金的Trinity鑽戒，完成度很高。以三件式正式禮服現身的奧斯卡影帝安德林布洛迪（Adrien Brody）簡單地以一只深具份量感的黃K金坦克腕表妝點細節。

澳洲新星Kodi Smit-McPhee，以卡地亞骨董胸針和戒指點綴皮革襯衫牛仔褲。圖／摘自IG @cartier
澳洲新星Kodi Smit-McPhee，以卡地亞骨董胸針和戒指點綴皮革襯衫牛仔褲。圖／摘自IG @cartier
美國男星Austin Butler將骨董胸針裝飾在黑色絲巾上，帥得很憂鬱。圖／摘自IG @metgalaofficial
美國男星Austin Butler將骨董胸針裝飾在黑色絲巾上，帥得很憂鬱。圖／摘自IG @metgalaofficial
Oscar Isaac配戴的18K黃金法式坦克腕表。 圖／卡地亞提供
Oscar Isaac配戴的18K黃金法式坦克腕表。 圖／卡地亞提供
當紅歌手Stromae卡地亞垂墜蕾絲骨董胸針配稱格紋斗篷，備受好評。圖／摘自IG @cartier
當紅歌手Stromae卡地亞垂墜蕾絲骨董胸針配稱格紋斗篷，備受好評。圖／摘自IG @cartier
奧斯卡伊薩克搭配黃金坦克腕表和經典的LOVE手鐲出席2022 Met Gala紅毯。圖／摘自IG
奧斯卡伊薩克搭配黃金坦克腕表和經典的LOVE手鐲出席2022 Met Gala紅毯。圖／摘自IG
伊凡莫克配戴的卡地亞創意系列項鍊，18k白金鑲嵌鑽石、藍玉髓、綠松石、祖母綠、藍寶石、縞瑪瑙。 圖／卡地亞提供
伊凡莫克配戴的卡地亞創意系列項鍊，18k白金鑲嵌鑽石、藍玉髓、綠松石、祖母綠、藍寶石、縞瑪瑙。 圖／卡地亞提供
粉色頭髮時尚男星伊凡莫克配戴卡地亞的藍綠寶石的高級珠寶項鍊出席2022 Met Gala。圖／摘自IG @metgalaofficial
粉色頭髮時尚男星伊凡莫克配戴卡地亞的藍綠寶石的高級珠寶項鍊出席2022 Met Gala。圖／摘自IG @metgalaofficial
Stromae配戴的卡地亞垂墜蕾絲骨董胸針鉑金與18k白金鑲嵌鑽石。 圖／卡地亞提供
Stromae配戴的卡地亞垂墜蕾絲骨董胸針鉑金與18k白金鑲嵌鑽石。 圖／卡地亞提供
Paul Mescal配戴的卡地亞黑色陶瓷和白K金的Trinity鑽戒。 圖／卡地亞提供
Paul Mescal配戴的卡地亞黑色陶瓷和白K金的Trinity鑽戒。 圖／卡地亞提供
新生代男星大膽創意穿搭，以珠寶增添時尚度出席2022 MET GALA。圖／摘自IG
新生代男星大膽創意穿搭，以珠寶增添時尚度出席2022 MET GALA。圖／摘自IG
Adrien Brody以一只深具份量感的卡地亞黃K金坦克腕表妝點細節。圖／摘自IG @adrienbrody
Adrien Brody以一只深具份量感的卡地亞黃K金坦克腕表妝點細節。圖／摘自IG @adrienbrody

美國 腕表

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