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MET GALA珍珠最搶鏡 哈蒂德姐妹性感、馬斯克之母貴氣
一年一度爭奇鬥豔的時尚饗宴美國大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）已於紐約時間5月3日華麗落幕，珍珠意外成為今年最具話題的珠寶。超模姐妹中的姊姊吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）霸氣現身以不同才的紅色氣勢震攝全場，配戴蕭邦（Chopard）黑珍珠項鍊。妹妹貝拉（Bella Hadid）不意外走性感路線一身黑，但大膽地將一串Briony Raymond珍珠長串鍊纏繞在腳踝上，配上超細跟高跟鞋，為造型畫龍點睛。話題巨富馬斯克（Elon Musk）超模媽媽Maye Musk也與兒子一起出席了今年的Met Gala，選擇了一身優雅端莊的小禮服，搭配蕭邦的雙層長珍珠串鍊，有紅寶石花瓣和立體可愛的鸚鵡襯托中央42.97克拉的黑色蛋白石，展現不同年紀和風格的優雅貴氣。
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