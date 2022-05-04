MET GALA珍珠最搶鏡 哈蒂德姐妹性感、馬斯克之母貴氣

一年一度爭奇鬥豔的時尚饗宴美國大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）已於紐約時間5月3日華麗落幕，珍珠意外成為今年最具話題的珠寶。超模姐妹中的姊姊吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）霸氣現身以不同才的紅色氣勢震攝全場，配戴蕭邦（Chopard）黑珍珠項鍊。妹妹貝拉（Bella Hadid）不意外走性感路線一身黑，但大膽地將一串Briony Raymond珍珠長串鍊纏繞在腳踝上，配上超細跟高跟鞋，為造型畫龍點睛。話題巨富馬斯克（Elon Musk）超模媽媽Maye Musk也與兒子一起出席了今年的Met Gala，選擇了一身優雅端莊的小禮服，搭配蕭邦的雙層長珍珠串鍊，有紅寶石花瓣和立體可愛的鸚鵡襯托中央42.97克拉的黑色蛋白石，展現不同年紀和風格的優雅貴氣。 Gigi Hadid配戴的蕭邦高級珠寶系列項鍊，18K玫瑰金鑲嵌326.34克拉的黑色珍珠、33.86克拉的紅碧璽和9.93克拉的鑽石。 Gigi Hadid配戴蕭邦高級珠寶項鍊出席2022年Met Gala活動。圖／蕭邦提供 Gigi Hadid配戴蕭邦高級珠寶項鍊出席2022年Met Gala活動。圖／蕭邦提供 馬斯克之母Maye Musk配戴蕭邦高級珠寶項鍊出席2022年Met Gala活動。圖／蕭邦提供 Bella Hadid將一串Briony Raymond珍珠長串鍊纏繞在腳踝上。圖／摘自IG @metgalaofficial 馬斯克之母Maye Musk配戴蕭邦高級珠寶項鍊出席2022年Met Gala活動。圖／蕭邦提供