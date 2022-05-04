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Robinmay開新門市慶6周年！代言人ELLA陳嘉樺力挺「好像在逛自己的店」
台灣袋包品牌Robinmay慶祝成立6周年，特地選擇此時進駐信義區，打造全新門市。開幕當天更邀請了，代言人ELLA陳嘉樺站台，並演繹全新的月桂女神包及鉑斯皇冠斜背包，而在參觀新店之後，更表示「好像在逛自己的店」，完全把自己當女主人。
鄰近母親節到來，ELLA陳嘉樺也透露自己只要收到Robinmay提供的新包款，都會寄回家也孝敬媽媽，並說「每年母親節都會包紅包給媽媽，雖然最實用，但她有收到包包的話，還是會很開心」。同時身為人母的ELLA陳嘉樺，心願則是出奇的簡單，希望勁寶，「好好吃飯、不要調皮搗蛋」。而被問到近期是否有添購新行頭，來迎接即將開始製作的《艾拉秀》宣傳？ELLA不愧是Robinmay的最佳代言人，馬上回說「自從接下代言後，就比較少買包包了，因為品牌都會提供我新品，幫我省下逛街時間」。
在Robinmay慶祝6周年，並進駐信義區，成立形象概念店，ELLA陳嘉樺更是亮麗現身擔任一日店長，直呼「全系列包包都有，女生來逛都會淪陷」。在看到新款的月桂女神包，更表示「這是什麼浪漫的巧合，S.H.E就有一首歌叫做這個名字」，ELLA認為這款包，讓人有想去旅行的想像。而鉑斯皇冠斜背包，帶有微微的性感，適合下了班想放鬆的時候背；而且鍊帶的設計，有不同背法，很實用。
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