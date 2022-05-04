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3倍透氣度！美德醫療推出HEPA機能型「輕」口罩
近來國內疫情再度延燒，口罩早已成為生活中不可或缺的防疫常備品，面對台灣春夏季節轉換的高溫，美德醫療推出具3倍透氣度的「輕口罩」—HEPA機能型Ultra Light暢快呼吸醫用口罩，全新5款春夏新色包含搭配帥氣撞色耳帶的「競速藍」、「攀岩灰」及莫蘭迪色系列「舒緩棕」、「愉悅紫」及「沉靜藍」，即日起於美德官方購物網「全球罩送」、momo購物網、PChome、蝦皮商城、露天拍賣等通路正式上市，採單片包裝、外出攜帶更方便，一盒40入建議售價399元，5月11日前於上述指定通路購買3盒可享優惠價899元。
美德醫療新推出HEPA機能型Ultra Light暢快呼吸醫用口罩，過濾層選用空氣清淨器材專用的高效濾網（High-Efficiency Particulate Air，高效率空氣微粒子過濾網，簡稱HEPA）取代原有一般的熔噴布，可過濾空氣中95%直徑大於0.3微米(µm)微粒分子 ，並帶來更貼合肌膚的舒適感；口罩配有柔纖耳帶，長時間配戴舒適也不易斷裂。
美德HEPA機能型Ultra Light暢快呼吸醫用口罩推出5款春夏新色，其中以銀灰色為底、搭配亮橘色耳帶的「攀岩灰」，以及沉穩靜謐的「沉靜藍」，不論搭配正裝或工作服裝皆能帶出低調時尚感；「競速藍」款式以海軍藍為底色、搭配暖色調鵝黃色耳帶，充滿活力的撞色搭配，適合運動族穿，如乾燥玫瑰的「愉悅紫」可完美搭配粉色調的瑜珈服；如初秋落葉的「舒緩棕」款式可搭配簡單休閒服，為出遊的穿搭首選。
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