買1鍋送1鍋！41年「黑武士麻辣鍋」首間分店插旗新光A9

自1981創立至今，已有超過40年歷史的「黑武士麻辣鍋」，一直是許多麻辣鍋愛好者心中的口袋名單，包括周杰倫、梁朝偉、李安等明星均是座上嘉賓。自5月5日起，黑武士麻辣鍋正式插旗新光三越信義新天地A9的6樓，開設全台首間分店，同樣提供經典的麻辣鍋、芋頭排骨鍋，還有多種肉品與火鍋配料可供選擇。為慶祝新店開幕，還有「買1鍋送1鍋」的湯底限時優惠。

老字號的「黑武士麻辣鍋」最初自台北東豐街起家，創業者家族同時還擁有史記牛肉麵等品牌。受到疫情影響與年紀因素，黑武士麻辣鍋曾一度傳出歇業消息，所幸獲得米其林餐盤推薦的「八和」和牛燒肉專門店出手接班，除了延續老店品牌，同時也首度對外開設分店。即將開幕的信義A9店規劃約50坪的空間，設有72席座位，其中還包含2個可打通的8人包廂，能夠一邊用餐同時俯瞰信義區街景。

黑武士標榜自家的麻辣鍋有別於坊間作法，而是使用大量牛肉、牛骨、蔬菜熬煮8小時作為湯底，再加入由牛油、花椒、青花椒等多種辛香料提煉而成的麻辣底磚，調和出溫潤順口又帶著麻辣滋味的湯底，成為店內的招牌特色，每份660元。另外黑武士也提供雞白湯、酸白菜等鍋底口味，亦可加價升級鴛鴦鍋。其中「芋頭排骨鍋」使用雞架跟全雞慢火燉煮成湯底，再加入炸過的芋頭心，為湯頭帶來獨特的口感與風味，每份800元，店家也透露是孫燕姿的最愛。

食材部份，店內延續本店菜單，提供有A5日本和牛霜降、A5日本和牛赤身等肉品，亦有美國Prime級牛小排、美國Prime級板腱等牛肉選擇，每盤480～1,800元。其他還有松阪豬、豬梅花、雞腿肉、排骨酥等品項，每盤280元起。至於店內代表性的「川丸子」，使用台灣豬後腿肉製作，3分肥、7分瘦，並且加入薑末與調料增香，適合搭配麻辣鍋底烹煮，每份280元。另款「手工魚冊」，則是將台南特色配料帶入鍋物之中，乃是台北不易吃到的特色滋味，每份200元。店內亦提供牛肚、芋頭貢丸、手工蛋餃等火鍋配料。

除此之外，黑武士不提供米飯，而是提供聰明麵、紅油抄手、麻醬麵等麵食。其中「聰明麵」由白細麵條配上蔥花、獨門醬汁，帶有純樸的古早滋味，每份80元。另外店內也提供有紅油肚絲、滷牛筋、滷大腸、滷花生等滷味品項，可搭配特製辣醬品嚐，更添風味。

為慶祝新店開幕，5月5日至5月19日期間，推出「買1鍋送1鍋」的優惠，民眾任選2種湯底，其中1種湯底店家免費招待（招待取其價低之湯底），等於是免費升級鴛鴦鍋。業者也透露，未來也會推出信義店獨家菜色，帶來不同的變化。

【黑武士麻辣火鍋 信義A9店】 地址：台北市信義區松壽路9號6樓（新光三越信義新天地A9館） 電話：02-2345-0355

以牛肉湯底搭配麻辣磚的麻辣鍋底，每份660元。圖／黑武士提供

為慶祝新店開幕，店內提供「買1鍋送1鍋」的鍋底優惠方案。圖／黑武士提供

黑武士麻辣火鍋首度於新光三越開設分店，並提供有景觀包廂。圖／黑武士提供

店內提供有A5和牛、美國Prime級牛肉、豬肉等不同肉品。圖／黑武士提供

帶有古早味的「聰明麵」，每份80元。圖／黑武士提供